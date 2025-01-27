Цена нефти может вернуться к росту уже на текущей неделе - "Цифра брокер"

Котировки нефти марки Brent могут вернуться на траекторию роста уже на текущей неделе, говорится в материале аналитиков инвестиционной компании "Цифра брокер".

Хотя на прошлой неделе стоимость снизилась примерно на 2,9% в рамках консолидации после роста в предыдущие четыре недели, баланс рисков сохраняется в пользу более высокой цены на нефть, считают эксперты.

"Цены достигли поддержки в области линии 10-дневного скользящего среднего. Следующим уровнем поддержки выступают линии 20-дневного и 50-дневного скользящих средних, которые проходят в области немногим выше $76 за баррель нефти марки Brent, - указывают аналитики инвесткомпании в обзоре. - В принципе котировки Brent могут вернуться на траекторию роста уже на текущей неделе, а недельные данные по коммерческим запасам нефти в США, которые выйдут в среду, могут предоставить необходимый импульс к возобновлению повышательной динамики на рынке нефти".

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