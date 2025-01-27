Ключевые события понедельника в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события понедельника в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- на Московской бирже возобновляются утренние торги;

- прибыль промышленных предприятий Китая;

- индексы деловой активности в производстве и секторе услуг Китая PMI за январь;

- индекс делового климата Германии IFO за январь;

- число разрешений на строительство США в декабре;

- продажи домов на первичном рынке США в декабре;

- квартальные результаты AT&T Inc.;

- совет глав МИД стран ЕС обсудит 16-й пакет санкций против России;

- операционные результаты "Норникеля" и ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) за 2024 год.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.