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24 января 2025 года 19:54
Рынок акций РФ на неделе консолидировался на смешанных факторах
Рынок акций РФ в начале третьей декаде января консолидировался на фоне смешанных сигналов с внешних рынков капитала, укрепления рубля, санкционных угроз президента США Дональда Трампа в случае отказа России немедленно заключить соглашение по урегулированию конфликта вокруг Украины, а также на фоне ожиданий сохранения жесткой монетарной политики ЦБ РФ из-за высокой инфляции в России. Индекс МосБиржи попытался достичь рубежа 3000 пунктов, но усилия "быков" нивелировались фиксацией прибыли игроками, индикатор вернулся в район 2950 пунктов.
В период с 20 по 24 января индекс МосБиржи вырос на 0,1% и составил 2947,94 пункта, индекс РТС прибавил 4,3% и достиг 945,07 пункта. Мартовский фьючерс на нефть Brent за неделю снизился до $78,2 за баррель (-3,2%). Официальный курс доллара США, установленный Банком России, снизился до 98,2636 руб./$1 (-4,15 рубля). Рынок акций РФ начал неделю с коррекции вниз из-за фиксации прибыли игроками на фоне подешевевшей нефти (фьючерс на Brent откатился ниже $80 за баррель) и желания сократить риски в преддверии первых указов избранного президента США Дональда Трампа после инаугурации. Индекс МосБиржи опустился ниже 2930 пунктов после утреннего роста выше 2980 пунктов (максимум с июля 2024 года); лидерами снижения выступили акции "Эн+ груп" (-3,3%) и "АЛРОСА" (-2,7%). Трамп поручил своей команде организовать телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным в ближайшие дни после инаугурации, сообщил телеканал CNN, ссылаясь на источники. По данным канала, "одной из целей беседы должно стать обсуждение вопросов о проведении личной встречи в ближайшие месяцы, чтобы попытаться положить конец военным действиям на Украине. Президент РФ Путин заявил, что Россия видит заявления нового президента США и членов его команды о желании восстановить прямые контакты и необходимости не допустить третью мировую войну, приветствует это. Нефть скорректировалась вниз, так как ранее Трамп обещал быстрое введение пошлин в отношении Китая, Канады и Мексики и заявлял о намерении ужесточить санкции в отношении Ирана. Во вторник рынок акций РФ завершил торги консолидацией при смешанной динамике цен blue chips после дневного снижения из-за фиксации прибыли игроками на фоне просевшей нефти (фьючерс на Brent опустился к $79 за баррель), а также некоторых сомнений в скором урегулировании конфликта вокруг Украины с приходом к власти в США Трампа. Индекс МосБиржи завершил день в районе 2935 пунктов после отката днем ниже 2885 пунктов на фоне укрепления рубля, лидерами роста выступили бумаги ПАО "Полюс" (+5,5%), аутсайдерами - акции ПАО "Группа Позитив" (-4,5%). ЦБ РФ снизил официальный курс доллара США на 2 рубля, до 99,93 руб./$1. Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев обратил внимание на отсутствие в инаугурационной речи Трампа вопросов стратегической стабильности и украинского кризиса. Это говорит о неуверенности нового президента США в успехе на этих направлениях и невыработанной позиции по ним, считает Косачев. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Россия готова к серьезному диалогу и ожидает получить от США какие-то конкретные предложения, которые могут сформировать основу для разговора лидеров стран. Тем временем ЦБ РФ сообщил, что устойчивое инфляционное давление в России остается высоким, а рост спроса продолжает значительно опережать возможности наращивания выпуска товаров и услуг, поэтому регулятор сохраняет ключевую ставку на высоком уровне. Спросом пользовались акции золотодобывающих компаний на фоне роста цен на золото, подросли бумаги "Мечела" (+2,5%) на новостях о переносе выплат по части основного долга с 2025-2026 годов на 2027-2030 годы. Нефть снизилась на фоне укрепления доллара на Forex и ожиданий роста производства нефти в США с приходом к власти Трампа. Трамп заявил, что введет 25%-ные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады с 1 февраля, а также пригрозил пошлинами Евросоюзу, если тот не будет покупать у Штатов больше энергоресурсов. В среду рынок акций РФ вырос на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры, стабилизации нефти (фьючерс на Brent торговался выше $79 за баррель), ожиданий свежей статистики по инфляции в РФ и переговоров США и России по урегулированию конфликта вокруг Украины. Индекс МосБиржи превысил 2970 пунктов, обновив на закрытие торгов максимум с июля 2024 года; лидерами роста выступили бумаги "Сургутнефтегаза" (+6,6%) и МКПАО "ВК" (+5,4%). ЦБ РФ понизил официальный курс доллара еще на 1,65 рубля, до 98,28 руб./$1. Выросли бумаги угольных компаний и девелоперов на фоне новостей об обсуждении властями РФ развития и поддержки угольной отрасли и строительства. Акции "НОВАТЭКа" (+3,9%) выросли на фоне сообщений о неспособности ЕС согласовать санкции против российского СПГ. Подросли акции банка "Санкт-Петербург" (+2,4%) на фоне отчета за 2024 год по РСБУ: чистая прибыль без учета событий после отчетной даты (СПОД) выросла на 11,4% (до 52,6 млрд рублей), чистая прибыль банка в IV квартале выросла на 31,2% в годовом выражении (до 12,1 млрд рублей). Евросоюз может столкнуться с невозможностью продления санкций против РФ в связи с планами премьер-министра Венгрии Виктора Орбана блокировать это решение, сообщило в среду агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Вопрос по санкциям может быть вынесен на рассмотрение главам МИД стран Евросоюза на встрече в Брюсселе 27 января. На внешних рынках отмечалось снижение китайских индексов после того как Трамп заявил, что может ввести дополнительную 10%-ную пошлину на китайские товары уже в феврале. Также эта новость оказала давление на нефтяные цены. В четверг рынок акций РФ снизился в рамках коррекции на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок, санкционных угроз Трампа, а также опасений, что растущая инфляция в России может привести к дальнейшему ужесточению монетарной политики ЦБ РФ; фактором поддержки для дневной сессии Мосбиржи выступила подросшая нефть (фьючерс на Brent отскочил выше $79 за баррель). Индекс МосБиржи упал в район 2925 пунктов, при этом лидировали в снижении акции "Магнитогорского металлургического комбината" (-4,4%) на фоне отчета за 2024 год. "ММК" в IV квартале 2024 года сократил производство стали на 4,4% по сравнению с третьим кварталом (до 2,369 млн тонн), продажи товарной металлопродукции группы упали на 4,7% (до 2,13 млн тонн). По итогам 2024 года выпуск стали ММК понизился на 13,8% (до 11,195 млн тонн), продажи - на 9,8% (до 10,622 млн тонн). Согласно прогнозам ММК, в начале 2025 года сезонные факторы и высокая ключевая ставка продолжат оказывать неблагоприятное влияние на деловую активность в России. Президент США Трамп в среду заявил в социальной сети Truth Social о необходимости как можно скорее договориться с РФ по украинскому урегулированию и пригрозил в противном случае ввести тарифы и санкции в отношении российского экспорта в США. Также негативным фактором для акций стали свежие данные Росстата по инфляции. Инфляция в РФ с 14 по 20 января составила 0,25% после 0,67% с 1 по 13 января (из-за праздников получился почти в два раза более длинный отрезок времени, чем обычный недельный). Из данных за 20 дней января этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 20 января ускорилась до 10,04% с 9,87% на 13 января (9,52% на конец декабря), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ). В пятницу рынок акций РФ подрос на фоне улучшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (мартовский фьючерс на нефть Brent поднялся выше $78 за баррель), а также ожиданий новостей о подготовке встречи глав США и России по урегулированию конфликта вокруг Украины. Индекс МосБиржи поднялся к 2950 пунктам во главе с бумагами ПАО "Группа компаний ПИК" (+8,3%) и ГК "Самолет" (+5,7%); во "втором эшелоне" выросли акции "Распадской" (+10,3%) и расписки Fix Price (+7%) на корпоративных новостях. Правительство РФ расширило перечень экономически значимых организаций (ЭЗО), включив в него еще три компании, в том числе АО "Евраз НТМК". Распоряжение N86-р опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Компания "Евраз" также является основным акционеров "Распадской". АО "Фикс Прайс" стало владельцем 100% ООО "Бэст Прайс", операционной "дочки" Fix Price в России, говорится в данных ЕГРЮЛ. Кроме того, юрлицо получило 1% ООО "Бэст Прайс Экспорт". До этого владельцем долей была холдинговая структура Fix Price plc, зарегистрированная в Казахстане. Само АО "Фикс Прайс" было учреждено в конце 2024 года, его владельцем выступает казахстанский холдинг. Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) в пятницу оставил ставку по кредитам сроком на год, выдаваемым в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF), на уровне 2% годовых. Вливания ЦБ в финансовую систему в рамках MLF составили 200 млрд юаней ($27,44 млрд). В Китае с 28 января по 4 февраля биржи будут закрыты в связи с празднованием Нового года по Лунному календарю. Нефть Brent отскочила выше $78 за баррель после падения вечером в четверг на заявлениях Трампа, что цены слишком высоки и его администрация нацелена на активизацию добычи в США нефти и газа. Также Трамп намерен призвать ОПЕК к увеличению добычи сырья. В период с 20 по 24 января среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней Мосбиржи, лучше рынка оказались бумаги ПАО "Группа компаний ПИК" (+16%), "Распадской" (+16%), "Сургутнефтегаза" (+14%); хуже рынка выглядели акции ПАО "Группа Позитив" (-11%), "АЛРОСА" (-6%), "Дальневосточное морское пароходство" (-5%). Рынок акций РФ в конце января может попытаться продолжить восстановление на ожиданиях урегулирования конфликта вокруг Украины, а также надеждах, что ЦБ РФ завершил период ужесточения монетарной политики; фактором риска останется геополитическая напряженность. Для индекса МосБиржи коридор колебаний в конце января может составить 2900-3050 пунктов, для индекса РТС - 900-1000 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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