Рубль в пятницу вырос к юаню перед выходными днями и при подготовке экспортеров к налоговым выплатам января

Москва. 24 января. Юань упал на Московской бирже по итогам торгов в пятницу. Рубль вырос в последний рабочий день недели и благодаря подготовке экспортеров к налоговым выплатам января. Единый день уплаты налогов приходится на вторник, 28 января, когда в бюджет будут перечислены страховые взносы, НДС, НДПИ, акцизы и налог на прибыль.

Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 13,469 руб., что на 8,05 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 83,42 копейки, до 98,2636 руб./$1, и уменьшил курс евро на 47,42 копейки, до 103,187 руб./EUR1.

"За неделю биржевой курс рубля укрепился на 3,3% и закрепился на уровне 13,5 руб./юань. Несмотря на то, что текущий счет РФ в декабре был сведен с дефицитом в $1,3 млрд после профицита в $2,1 млрд в ноябре, мы ожидаем возвращения текущего счета к профициту ($3-4 млрд) по итогам января. Это может позволить рублю закрепиться вблизи текущих уровней. При этом до вторника поддержку рублю продолжит оказывать подготовка к налоговому периоду (единый день уплаты налогов - 28 января)", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке старший аналитик Газпромбанка (MOEX: GZPR) Александр Камышанский.

Президент РФ Владимир Путин отметил заявления президента США Дональда Трампа о готовности работать с Россией и заявил, что Москва для этого открыта. "Мы видим заявления действующего президента о готовности к совместной работе, мы всегда для этого открыты", - сказал Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

Президент РФ также отметил, что с президентом Дональдом Трампом у него всегда были деловые и доверительные отношения. Кроме того, он прокомментировал последние заявления Трампа относительно цен на нефть. По словам Путина, США, как и Россия, являются одними из крупнейших не только производителей, но и потребителей нефти в мире, поэтому слишком низкие или слишком высокие цены на нефть вредны обеим странам.

Цены на нефть эталонных марок вновь снижаются вечером в пятницу. Мартовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 мск подешевели на 0,28% - до $78,07 за баррель. Цена фьючерсов на WTI на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени снизилась на 0,43% - до $74,28 за баррель.

Накануне Дональд Трамп заявил о намерении обратиться к ОПЕК с просьбой снизить цены на нефть. "Я попрошу Саудовскую Аравию и ОПЕК снизить цены на нефть. Им надо их снизить, что они, к моему удивлению, не сделали до президентских выборов в США", - заявил он по видеосвязи участникам Всемирного экономического форума в Давосе.

По его словам, если цена упадет, конфликт между Россией и Украиной завершится немедленно. "Прямо сейчас цена достаточно высока", - отметил Трамп.

Он упомянул об этом по итогам разговора с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бен Салманом, который выразил готовность Эр-Рияда инвестировать $600 млрд в США. Президент США добавил, что он намерен попросить наследного принца нарастить эту сумму до $1 трлн.

Как пишет госагентство Саудовской Аравии, "наследный принц подтвердил намерение королевства расширить свои инвестиции и торговлю с США в течение следующих четырех лет на сумму $600 млрд и, возможно, сверх этого".

Россия и Саудовская Аравия являются лидерами альянса ОПЕК+.

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали смешанную динамику относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 23 января упала на 11 базисных пунктов - до 20,73% годовых. Срочная версия RUONIA на один месяц в пятницу повысилась на 1 базисный пункт - 20,81% годовых, версия на три месяца выросла на 3 базисных пункта, до 21,24% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев прибавила 4 базисных пункта относительно предыдущего торгового дня и в пятницу составила 20,33% годовых.

эб мв

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