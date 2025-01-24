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24 января 2025 года 19:03

Цены евробондов РФ продемонстрировали за неделю боковую динамику на фоне незначительных изменений UST

Москва. 24 января. Котировки российских еврооблигаций по итогам недели продемонстрировали боковую динамику на фоне незначительных ценовых изменений американских казначейских обязательств (US Treasuries). Суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ практически не изменились. Исключение составили лишь облигации с погашением в 2042 году, которые умеренно снизились в цене, а их спред к US Treasuries, соответственно, умеренно расширился.

Ситуация в секторе российских еврооблигаций 21 января была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки американских гособлигаций во вторник продемонстрировали небольшой рост, позитивно отреагировав на первые шаги нового президента США.

В понедельник торги в Соединенных Штатах не проводились из-за государственного праздника (День Мартина Лютера Кинга), и это дало рынку возможность спокойно оценить заявления президента США Дональда Трампа, сделанные им во время инаугурации. В частности, Трамп объявил, что введет 25%-ную пошлину на ввоз товаров из Мексики и Канады с 1 февраля, но воздержался от новых обещаний поднять пошлины для Китая (однако чуть позже эта тема все же была озвучена президентом США).

Цены отечественных евробондов, так же как и котировки американских казначейских обязательств, не продемонстрировали ярко выраженной динамики в середине недели. Глобальные инвесторы оценивали заявления Трампа, позволяющие предположить, что его политика в торговой сфере будет менее жесткой, чем ожидалось ранее. В частности, Трамп сообщил, что его команда рассматривает введение с 1 февраля 10-процентных пошлин на импорт из Китая. В ходе предвыборной кампании он грозил Пекину пошлинами в 60%. Рынок надеется, что администрация Трампа займет более осторожную позицию в вопросах пошлин. Это в свою очередь может способствовать снижению инфляционных рисков.

В четверг ситуация как в секторе российских еврооблигаций, так и на рынке базовых активов не изменилась по сравнению с предыдущим днем - колебания котировок вновь не выходили за рамки бокового диапазона. Глобальные инвесторы оценивали новую порцию опубликованной в США макроэкономической статистики. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 6 тыс. - до 223 тыс., говорится в отчете министерства труда США. Показатель предыдущей недели составил 217 тыс. Аналитики в среднем прогнозировали увеличение числа заявок до 220 тыс.

В последний день недели динамика цен как российских еврооблигаций, так и US Treasuries вновь не имела ярко выраженной направленности. Глобальные инвесторы анализировали противоречивые высказывания президента США.

Трамп, в частности, заявил, что предпочел бы не вводить пошлины против Китая, ограничивая риски ускорения инфляции. Ранее Трамп угрожал ввести 10%-ный налог на весь китайский импорт уже с 1 февраля, а в рамках предвыборной кампании говорил о готовности повысить пошлины до 60%, что привело бы к резкому сокращению торговли между двумя странами. Президент также воздержался от заявлений о введении ограничений для продукции из ЕС, но повторил предыдущее предупреждение о повышенных тарифах для Мексики и Канады.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году за прошедшую неделю снизились в цене всего на 0,01%, подешевев до 70,04% от номинала (их доходность увеличилась на 1 базисный пункт, составив 9,17% годовых). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году не изменился в цене, которая, как и неделей ранее, составила 30,94% от номинала (его доходность выросла на 4 базисных пункта - до 16,89% годовых). Вместе с тем облигации с погашением в 2042 году подешевели на 2,4%, до 66,11% от номинала (доходность увеличилась на 27 базисных пунктов и составила 9,56% годовых; спред к доходности US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 27 базисных пунктов).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году потеряли в стоимости 0,02%, подешевев до 71,56% от номинала (их доходность выросла на 40 базисных пунктов и составила 31,09% годовых). Вместе с тем бумаги с погашением в 2027 году подорожали на 0,15%, до 68,23% от номинала (доходность увеличилась на 8 базисных пунктов, составив 20,86% годовых). Евробонды РФ с погашением в 2029 году подешевели на 0,01% - до 66,71% от номинала (их доходность выросла на 7 базисных пунктов, составив 15,31% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году не изменилась за пять дней, составив 66,86% от номинала.

Динамика котировок валютных гособлигаций России на следующей неделе будет определяться как общемировым настроем инвесторов на мировых долговых рынках, так и сообщениями на геополитическую и санкционную тематику; при этом явно выраженный тренд, скорее всего, не сформируется вследствие влияния противоречивых факторов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". Внимание глобальных инвесторов на следующей неделе будет приковано к очередному двухдневному заседанию ФРС США (28-29 января) и заявлениям представителей американского регулятора относительно дальнейшей денежно-кредитной политики. Рынок отечественных евробондов в целом останется низколиквидным как по причине невозможности осуществлять многим инвесторам операции в силу объявленных Западом антироссийских санкций, так и вследствие введенных Россией ограничений на движение капиталов в пользу нерезидентов.

Кв аш


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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