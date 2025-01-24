Акции Совкомбанка, Ренессанс Страхования и Группы Позитив могут показать опережающую рынок динамику в феврале - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции Совкомбанка, ПАО "Группа "Ренессанс страхование" и "Группы Позитив" могут показать опережающую рынок динамику в феврале, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

"В феврале 2025 года Банк России проведет плановое заседание по ключевой ставке. Ожидаем, что ставка может быть оставлена на текущих уровнях, что может поддержать котировки ряда ценных бумаг. Три потенциальных фаворита, акции которых, по нашему мнению, могут показать опережающую динамику - "Группа Позитив", "Ренессанс страхование" и Совкомбанк", - пишут эксперты.

"Группа Позитив" представила 20 ноября новый продукт - PT NGFW - усовершенствованную версию межсетевого экрана, одной из главных задач которого является защита компаний от кибератак. Отгрузки клиентам уже стартовали. Объем российского рынка NGFW составляет порядка 100 млрд рублей, а компания занимает более 50% этого рыка, подчеркивают аналитики. Они ожидают, что отгрузки в 2025 году могут существенно превысить объемы 2024 года благодаря запуску PT NGFW.

"Совкомбанк - эффективный и быстрорастущий банк, входящий в список системно значимых кредитных организаций, - отмечают далее стратеги сервиса. - По итогам 3К24 на балансе Совкомбанка находилось порядка 488,7 млрд рублей ценных бумаг. след за восстановлением индекса Мосбиржи и индексов облигаций переоценка этих инструментов может дать дополнительную прибыль для Совкомбанка".

Аналитики подчеркивают, то начиная с середины декабря 2024 года котировки акций и облигаций, из которых в основном состоит портфель "Ренессанс Страхования", существенно выросли. В 4К24 - 1К25 компания, на взгляд экспертов, может показать существенный рост прибыли благодаря переоценке портфелей.

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