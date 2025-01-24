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24 января 2025 года 15:30

Рубль днем развернулся вверх при подготовке экспортеров к налоговым выплатам января

Москва. 24 января. Юань растерял утренний рост и перешел к снижению на Московской бирже в ходе дневных торгов в пятницу. Рубль развернулся вверх благодаря подготовке экспортеров к налоговым выплатам января. Единый день уплаты налогов приходится на вторник, 28 января, когда в бюджет будут перечислены страховые взносы, НДС, НДПИ, акцизы и налог на прибыль.

Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 13,4895 руб., что на 6 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск уменьшился относительно закрытия предыдущего торгового дня на 45 копеек, до 100,38 руб./$1; контракт EURRUBF, напротив, поднялся на 37 копеек, до 104,73 руб./EUR1.

Уровни курса пары "юань-рубль" в настоящее время в целом близки к равновесным, драйверов для сильного движения в какую-либо сторону нет, считают аналитики инвестиционной компании "Алор Брокер".

"По паре "юань-рубль" произошло закономерное торможение у поддержки 13,5 руб. за юань. Не исключаем увидеть попытку ее пробоя. Однако в целом сейчас ситуация на валютном рынке неопределенная и близкая к равновесной, нет никаких драйверов для сильного движения в какую-либо сторону. Поэтому наша рекомендация по юаню - оставаться вне рынка", - пишут эксперты в комментарии.

Вероятная краткосрочная цель для пары "юань-рубль" - 13,95 руб./юань, говорится в валютной стратегии аналитиков компании "БКС Мир инвестиций" на I квартал 2025 года.

"В IV квартале рубль ослаб к юаню в среднем на 0,8%, - констатируют эксперты. - Основное снижение пришлось на конец декабря на фоне общей слабости рубля из-за новых санкций США против банковского сектора РФ. На горизонте года рубль с куда большей вероятностью ослабнет к юаню, нежели укрепится. Во-первых, инфляция в РФ гораздо выше, чем в КНР. Во-вторых, профицит торговли в России под угрозой из-за введенных в начале января ограничений в отношении нефтегазового сектора страны. По нашим оценкам, в самом негативном сценарии курс из-за санкций ослабнет на 4 рубля к доллару и на 0,55 рубля к юаню. Реальное же влияние будет зависеть от того, насколько отрасль адаптируется к санкциям и насколько окажется устойчивым профицит платежного баланса".

Краткосрочный прогноз экспертов "БКС МИ" для курса пары "юань-рубль" составляет 13,95 руб./юань, долгосрочный взгляд на 12 месяцев - 14,60 руб./юань.

Цены на нефть эталонных марок перешли к росту в пятницу после падения до двухнедельных минимумов накануне, но нацелены завершить неделю в минусе.

Мартовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:02 мск подорожали на 0,5% - до $78,67 за баррель. С начала недели эти контракты подешевели примерно на 2,6%.

Цена фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени выросла на 0,51% - до $74,99 за баррель. С понедельника она снизилась более чем на 3%.

Обе марки завершили предыдущие торги на минимумах с 9 января после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что цена на нефть "достаточно высока" и что его администрация нацелена на то, чтобы активизировать добычу нефти и газа в США. Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Трамп также сказал, что намерен призвать ОПЕК к увеличению добычи. "Я попрошу Саудовскую Аравию и ОПЕК опустить цены на нефть", - заявил он.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 1,02 млн баррелей, сообщило накануне министерство энергетики страны. Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 400 тыс. баррелей. Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, сократились на 148 тыс. баррелей после роста на 765 тыс. баррелей неделей ранее.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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