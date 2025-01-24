"КИТ Финанс Брокер" закрыл торговую идею: покупать акции Сургутнефтегаза

"КИТ Финанс Брокер" закрыл торговую идею: покупать обыкновенные "Сургутнефтегаза" с целью 30 руб. за штуку, открытую 17 января 2025 года, сообщается в комментарии аналитиков инвесткомпании.

Доходность по сделке составила порядка 16% за одну неделю.

Аналитики открывали идею, когда заметили, что "обычка" явно отстает от привилегированных акций компании.

"Цена закрытия сделки - 29,1 рубля, - указывают стратеги инвесткомпании. - Причина: сокращение спреда между обыкновенными и привилегированными акциями "Сургутнефтегаза", что связано с повышенной неопределенностью на рынке акций. Наша идея, в принципе, сработала, но в условиях текущей волатильности и неопределенности предпочитаем зафиксировать прибыль".

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