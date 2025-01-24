S&P 500 проведет торги пятницы в диапазоне 6080-6150п - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500, вероятно, проведет торговую сессию пятницы в диапазоне 6080-6150 пунктов, прогнозирует аналитик инвестиционной компании Freedom Finance Global Вячеслав Ободников.

"Фьючерсы на основные индексы акций США демонстрируют спокойную динамику. На предстоящую сессию мы прогнозируем средний уровень волатильности при нейтральном балансе рисков из-за сдержанных ожиданий в отношении выходящей макростатистики и умеренного влияния корпоративных релизов. Всплеск волатильности могут спровоцировать очередные заявления президента США. Ориентируемся на колебания S&P 500 в диапазоне 6080-6150 пунктов", - пишет эксперт в комментарии.

Техническая картина остается позитивной, отмечает Ободников. S&P 500 подтвердил силу восходящего тренда, обновив исторический максимум. Индикатор RSI подтверждает сохранение инициативы за покупателями, не подавая сигналов о перекупленности. Ближайшие цели "быков" - закрепление выше уровня 6100 пунктов и движение в сторону 6200 пунктов, указывает аналитик Freedom Finance Global.

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