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24 января 2025 года 09:05

S&P 500 обновил рекорд

Уолл-стрит закрылась в плюсе по итогам торгов в четверг, S&P 500 обновил рекорд. Азиатские фондовые индексы растут в пятницу, гонконгский Hang Seng прибавляет 2%. Нефть слабо дешевеет в пятницу утром.

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в четверг, инвесторы оценивали статданные, новости компаний и заявления президента США Дональда Трампа на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Трамп сказал по видеосвязи участникам форума, что хотел бы снижения процентных ставок "по всему миру" и потребует их "немедленного уменьшения", когда цены на нефть пойдут вниз.

"Я попрошу Саудовскую Аравию и ОПЕК опустить цены на нефть. Им надо их снизить, что они, к моему удивлению, не сделали до президентских выборов в США", - заявил он.

Между тем количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 6 тыс. - до 223 тыс., сообщило в четверг министерство труда США. Показатель предыдущей недели составил 217 тыс. Аналитики в среднем прогнозировали увеличение числа заявок до 220 тыс., по данным Trading Economics.

Цена акций GE Aerospace по итогам торгов выросла на 6,6%, до максимальных с 9 октября 2007 года $200,8 за штуку. Бывшее аэрокосмическое подразделение General Electric Co. (SPB: GE) увеличило чистую прибыль в минувшем квартале на 20%, а скорректированный результат и выручка заметно превзошли прогнозы рынка. Компания также намерена выкупить собственные акции на $7 млрд и повысить дивиденды на 30% в этом году.

Alaska Air Group (SPB: ALK) нарастила рыночную стоимость на 2,2%. Авиакомпания вернулась к чистой прибыли в четвертом квартале, зафиксировав скорректированную прибыль и выручку выше ожиданий экспертов.

Union Pacific Corp. (SPB: UNP) увеличила капитализацию на 5,2%. Чистая прибыль железнодорожного оператора в октябре-декабре поднялась на 7%, что оказалось лучше прогнозов рынка. При этом выручка компании ожиданий не оправдала.

Бумаги American Airlines Group (SPB: AAL) потеряли в цене 8,7%. Авиакомпания получила рекордную выручку в октябре-декабре, однако ее прогноз на текущий квартал разочаровал рынок.

Капитализация Electronic Arts (SPB: EA) рухнула на максимальные с 31 октября 2008 года 16,7%. Один из ведущих издателей компьютерных игр в мире ухудшил прогнозы для нынешнего финансового года из-за проблем в сегменте футбольных симуляторов.

Акции Alcoa (SPB: AA) подешевели на 3,7%, хотя алюминиевая компания завершила четвертый квартал 2024 года с чистой прибылью, при этом ее выручка превзошла ожидания аналитиков.

Dow Jones Industrial Average повысился на 0,92% и составил 44565,07 пункта.

Standard & Poor''s 500 увеличился на 0,53% - до рекордных 6118,71 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 0,22% и составил 20053,68 пункта.

Азиатские фондовые индексы повышаются в пятницу, трейдеры оценивают итоги заседания Банка Японии, а также новости из Китая.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 прибавляет 0,1% в ходе торгов.

Банк Японии повысил ключевую процентную ставку до 0,5% годовых - максимума с октября 2008 года, по итогам заседания 23-24 января. Решение японского ЦБ совпало с консенсус-прогнозами экспертов, опрошенных The Wall Street Journal и Trading Economics.

"Вероятность реализации экономических и инфляционных прогнозов Банка Японии растет", - говорится в заявлении регулятора, опубликованном по итогам заседания. ЦБ отметил, что поднимет ставку вновь, если ситуация в экономике будет и дальше развиваться в соответствии с его прогнозами.

Потребительские цены в Японии в декабре увеличились на 3,6% в годовом выражении - максимальными темпами с января 2023 года, сообщило министерство внутренних дел и коммуникаций страны. Цены без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель, отслеживаемый Банком Японии) повысились на 3%, максимально с августа 2023 года.

В числе лидеров роста на торгах в Токио в пятницу - акции Sumitomo Pharma (+7,6%), Sapporo Holdings (+5,5%), DeNA Co. (+4,2%), а также Nintendo Co. (+3,8%).

В то же время, заметно дешевеют бумаги Disco Corp. (-7,2%), Mitsubishi Motors (-6,5%), Nidec Corp. (-3,6%), Nissan Motor (-3,2%).

Китайский индекс Shanghai Composite прибавляет 0,7%.

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) в пятницу оставил ставку по кредитам сроком на год, выдаваемым в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF), на уровне 2% годовых. Вливания ЦБ в финансовую систему в рамках MLF составили 200 млрд юаней ($27,44 млрд).

Вливания направлены на "поддержание ликвидности в банковской системе на достаточном уровне", говорится в заявлении ЦБ. На следующей неделе в Китае начнется празднование Нового года по Лунному календарю. Биржи КНР будут закрыты с 28 января по 4 февраля.

Власти страны также анонсировали новые меры поддержки фондового рынка. В частности, регуляторы призвали страховые и пенсионные фонды наращивать инвестиции в акции, пишет Trading Economics.

Лидером роста в Шанхае являются акции Shanghai Newtouch Software, прибавляющие 20%. Уверенный рост также демонстрируют бумаги Transwarp Technology (Shanghai) (+17,4%), Ucap Cloud Information Technology (+16,7%).

Гонконгский индекс Hang Seng подскочил на 2,1% в ходе торгов. Дорожают акции Sunny Optical Technology Group Co. (+8,2%), Xiaomi (SPB: 1810) Corp. (+6,4%), Trip.com (+5,5%), JD Health International (+4,2%), Semiconductor Manufacturing International (+4,2%).

Южнокорейский фондовый индекс KOSPI прибавляет 0,6%, австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,4%.

Цены на нефть эталонных марок продолжают слабо снижаться утром в пятницу после падения до двухнедельных минимумов накануне, вызванного заявлениями президента США Дональда Трампа на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Мартовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:14 мск подешевели на 4 цента - до $78,25 за баррель. В четверг эти контракты снизились в цене на $0,71 (0,9%), до $78,29 за баррель.

Котировки мартовских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени также понизились на 4 цента - до $74,58 за баррель. Накануне фьючерсы подешевели на $0,82 (1,1%), до $74,62 за баррель.

Обе марки завершили предыдущие торги на минимумах с 9 января после того, как Трамп заявил, что "прямо сейчас цена достаточно высока" и что его администрация нацелена на то, чтобы активизировать добычу в США нефти и газа. Также он намерен призвать ОПЕК к увеличению добычи. "Я попрошу Саудовскую Аравию и ОПЕК опустить цены на нефть. Им надо их снизить, что они, к моему удивлению, не сделали до президентских выборов в США", - сказал он.

"Мир понимает, что он не колеблясь причинит экономическую боль странам, чья политика не согласуется с нашими интересами. Это касается и нефтедобывающих стран, включая Саудовскую Аравию", - сказал редактор Sevens Report Research Тайлер Ричи в интервью MarketWatch.

"При этом Саудовская Аравия сейчас меньше всего хочет снижения цен на нефть, поэтому они едва ли откроют вентили без каких-либо уступок, в военной или оборонной сфере, или в виде обещаний американских инвестиций в страну", - добавил он.

Тем временем коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 1,02 млн баррелей, сообщило накануне министерство энергетики страны. Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 400 тыс. баррелей.

Товарные запасы бензина выросли на 2,33 млн баррелей, дистиллятов - уменьшились на 3,07 млн баррелей. Аналитики прогнозировали увеличение запасов бензина на 2,18 млн баррелей и повышение запасов дистиллятов на 790 тыс. баррелей.

Между тем резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, сократились на 148 тыс. баррелей после роста на 765 тыс. баррелей неделей ранее.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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