"БКС МИ" сохраняет негативную оценку акций ММК

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет негативную оценку акций "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК), потенциала роста котировок бумаг пока не видно, сообщается в материале аналитиков Кирилла Чуйко, Дмитрия Казакова и Ахмеда Алиева.

"Эмитент опубликовал операционные результаты за 4К24. Производственные показатели оказались хуже, чем квартал и год назад. Мы полагаем, что как минимум 1К25 также будет непростым из-за высоких ставок и сезонного замедления спроса. В ближайшие двенадцать месяцев не видим значимого потенциала роста у акций ММК и сохраняем негативный взгляд. Бумаги компании торгуются с неоправданной премией 28% по мультипликатору Р/Е при текущих ценах на сталь", - пишут эксперты.

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