Инвестбанк "Синара" подтверждает нейтральную оценку акций Распадской

Инвестиционный банк "Синара" подтверждает нейтральную оценку перспектив котировок акций ПАО "Распадская", сообщается в материале аналитиков.

"Евраз Нижнетагильский металлургический комбинат" (НТМК), дочерняя структура Evraz, был включен в список экономически значимых организаций (ЭЗО). НТМК является основным активом группы, производящим продукцию для железнодорожных компаний, но акции компании не торгуются на бирже. Другим активом Evraz является "Распадская" с листингом на Московской бирже.

"Пока неясно, будут ли акции "Распадской" также переданы российскому НТМК или для этого потребуется специальный механизм, например включение ПАО "Распадская" в список ЭЗО. "Принудительная" редомициляция, по нашей оценке, займет не менее 6-9 месяцев или даже больше. Полагаем, данная новость означает, что дан "зеленый свет" редомициляции Evraz в Россию, и это должно наконец позволить "Распадской" начать выплачивать дивиденды, - пишут эксперты инвестбанка в обзоре. - Принимая во внимание текущую чистую денежную позицию "Распадской" (25 млрд руб. на конец 1П24), мы оцениваем потенциальные дивиденды примерно в 37 руб./акцию (дивдоходность - 13%), что в текущей ситуации выглядит не очень привлекательным. В то же время ожидаем, что FCF "Распадской" по итогам 2024 года окажется отрицательным из-за низких цен на коксующийся уголь и сокращения продаж. Подтверждаем нейтральную оценку акций "Распадской".

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