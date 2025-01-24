Оснований для покупки акций ММК пока нет - ПСБ

Оснований для покупки акций "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) в настоящее время нет, при этом прогнозная стоимость бумаг на горизонте года составляет 51 рубль за штуку, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Металлург представил операционные показатели за 4К24. На наш взгляд, сезонно слабую концовку года он прошел неплохо, но заметная просадка спроса на продукцию, связанную со строительной отраслью (которая находится в сложном положении) настораживает. Поэтому мы осторожно смотрим на динамику доходов компании в текущем году, ждем снижения прибыли на 3-5%. Представленные результаты оцениваем нейтрально, - пишут эксперты в комментарии. - Фундаментально компания нам нравится: наш таргет по акциям на горизонте двенадцати месяцев - 51 рубль за штуку. Однако в отсутствие улучшения ситуации в строительной отрасли или позитива на рынке в целом мы пока не видим оснований для покупки бумаг".

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