Уровни курса пары юань/рубль в целом близки к равновесным - "Алор Брокер"

Уровни курса пары юань/рубль в настоящее время в целом близки к равновесным, драйверов для сильного движения в какую-либо сторону нет, считают аналитики инвестиционной компании "Алор Брокер".

"По паре юань/рубль произошло закономерно торможение у поддержки 13,5 руб. за юань. Не исключаем увидеть попытку ее пробоя. Однако в целом сейчас ситуация на валютном рынке неопределенная и близкая к равновесной, нет никаких драйверов для сильного движения в какую-либо сторону. Поэтому наша рекомендация по юаню - оставаться вне рынка", - пишут эксперты в комментарии.

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