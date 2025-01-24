Вероятен рост индекса Мосбиржи на торгах в пятницу - ПСБ

Индекс Мосбиржи, вероятно, будет тяготеть к росту в пятницу в отсутствие геополитического негатива, целевой диапазон на день - 2940-3000 пунктов, говорится в материале начальника отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгения Локтюхова.

"Российский рынок большую часть торгов четверга инерционно находился под давлением сдержанной фиксации прибыли, но в конце вечерней сессии оживились покупатели в ключевых бумагах, позволив индексу Мосбиржи не только выйти в "плюс", но и вернуться к 2950 пунктам и удержаться третий день подряд выше 200-дневной средней. Торговая активность заметно снизилась - рынок остается в режиме ожидания новых вводных, в первую очередь геополитических, - пишет эксперт. - В пятницу ждем, что индекс Мосбиржи в отсутствие геополитического негатива будет тяготеть к росту, базовой целью текущего движения по-прежнему видим район 3060-3090 пунктов. Целевой диапазон по индексу на день, по нашим оценкам - 2940-3000 пунктов".

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