Цены рублевых корпбондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 24 января. Котировки рублевых корпоблигаций в пятницу скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе сохраняющихся геополитических рисков, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в четверг, инвесторы оценивали статданные, новости компаний и заявления президента США Дональда Трампа на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Трамп сказал по видеосвязи участникам форума, что хотел бы снижения процентных ставок "по всему миру" и потребует их "немедленного уменьшения", когда цены на нефть пойдут вниз. "Я попрошу Саудовскую Аравию и ОПЕК опустить цены на нефть. Им надо их снизить, что они, к моему удивлению, не сделали до президентских выборов в США", - заявил он.

Между тем количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 6 тыс. - до 223 тыс., сообщило в четверг министерство труда США. Показатель предыдущей недели составил 217 тыс. Аналитики в среднем прогнозировали увеличение числа заявок до 220 тыс.

Азиатские фондовые индексы повышаются в пятницу, трейдеры оценивают итоги заседания Банка Японии, а также новости из Китая. Японский фондовый индекс Nikkei 225 прибавляет 0,1% в ходе торгов. Банк Японии повысил ключевую процентную ставку до 0,5% годовых - максимума с октября 2008 года, по итогам заседания 23-24 января. Решение японского ЦБ совпало с консенсус-прогнозами экспертов. Южнокорейский фондовый индекс KOSPI увеличился на 0,6%, австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,4%.

Китайский индекс Shanghai Composite вырос на 0,7%. Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) в пятницу оставил ставку по кредитам сроком на год, выдаваемым в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF), на уровне 2% годовых. Вливания ЦБ в финансовую систему в рамках MLF составили 200 млрд юаней ($27,44 млрд). Власти страны также анонсировали новые меры поддержки фондового рынка. В частности, регуляторы призвали страховые и пенсионные фонды наращивать инвестиции в акции. Гонконгский индекс Hang Seng подскочил на 2,1% в ходе торгов.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок продолжают слабо снижаться утром в пятницу после падения до двухнедельных минимумов накануне, вызванного заявлениями президента США Дональда Трампа на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Мартовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 мск подешевели на 4 цента - до $78,25 за баррель. В четверг эти контракты снизились в цене на 0,9%, до $78,29 за баррель. Котировки мартовских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи к указанному времени понизились на 5 центов - до $74,57 за баррель. Накануне фьючерсы подешевели на 1,1%, до $74,62 за баррель.

Обе марки завершили предыдущие торги на минимумах с 9 января после того, как Трамп заявил, что "прямо сейчас цена достаточно высока" и что его администрация нацелена на то, чтобы активизировать добычу в США нефти и газа. Также он намерен призвать ОПЕК к увеличению добычи.

"Мир понимает, что он не колеблясь причинит экономическую боль странам, чья политика не согласуется с нашими интересами. Это касается и нефтедобывающих стран, включая Саудовскую Аравию", - сказал редактор Sevens Report Research Тайлер Ричи в интервью MarketWatch. "При этом Саудовская Аравия сейчас меньше всего хочет снижения цен на нефть, поэтому они едва ли откроют вентили без каких-либо уступок - в военной или оборонной сфере, или в виде обещаний американских инвестиций в страну", - добавил он.

Тем временем коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 1,02 млн баррелей, сообщило накануне министерство энергетики страны. Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 400 тыс. баррелей. Товарные запасы бензина выросли на 2,33 млн баррелей, дистиллятов - уменьшились на 3,07 млн баррелей. Аналитики прогнозировали увеличение запасов бензина на 2,18 млн баррелей и повышение запасов дистиллятов на 790 тыс. баррелей. Между тем резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, сократились на 148 тыс. баррелей после роста на 765 тыс. баррелей неделей ранее.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг практически не изменилась относительно предыдущего торгового дня и осталась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 10,245 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 9,532 млрд рублей. При этом котировки корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 23 января снизился всего на 0,02% и составил 107,23 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,01%, поднявшись до 982,26 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Газпромбанк-001Р-17Р" (+0,59%), "НоваБев Групп БО-П05" (+0,51%) и "Газпром Капитал БО-001Р-03" (+0,33%), а в лидерах снижения - облигации "Газпромбанк-001Р-18Р" (-0,68%), "СТМ-001Р-02" (-0,42%) и "Новотранс-001Р-03" (-0,36%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Икс 5 (MOEX: X5) (MOEX: FIVE) Финанс" установило финальный ориентир ставки 1-го купона 10-летних облигаций серии 003P-08 на уровне 21,5% годовых и увеличило объем размещения с "не менее 10 млрд рублей" до 20 млрд рублей. Ориентиру соответствует доходность к оферте через 13 месяцев на уровне 23,75% годовых, купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 23 января. Техразмещение запланировано на 27 января.

ООО "Бэлти-гранд" 27 января начнет размещение 3-летних облигаций серии БО-П07 объемом 100 млн рублей. Датой окончания размещения облигаций станет наиболее ранняя из следующих дат: 200-й календарный день с даты начала размещения или дата размещения последней облигации выпуска. Ставка 1-36-го ежемесячных купонов установлена на уровне 25% годовых. По выпуску предусмотрено частично-досрочное погашение равными долями, начиная с 7-го купона.

ПАО "КАМАЗ" (MOEX: KMAZ) 30 января проведет сбор заявок инвесторов на приобретение 2-летних облигаций серии БО-П14 объемом 5 млрд рублей. Купоны по выпуску плавающие и ежемесячные. Формула для расчета: сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки ЦБ, плюс премия. Ориентир премии - не более 400 базисных пунктов. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста.

ООО "Воксис" установило ставку 2-го купона 4-летних облигаций объемом 100 млн рублей на уровне 28% годовых. Компания разместила выпуск в декабре 2024 года. Предусмотрены переменные ежемесячные купоны, которые будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка ЦБ, действующая на 2-й рабочий день до даты начала купонного периода, плюс спред 7% годовых. По займу начиная с 37-го купона предусмотрена равномерная амортизационная структура погашения, а также call-опцион в дату окончания 24-го купонного периода. Выпуск размещен в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом 2 млрд рублей. Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.

АО "Русская контейнерная компания" (MOEX: RCCO) (РКК) в полном объеме выплатило средства за 7-й купон облигаций серии БО-02 на сумму 11,22 млн рублей и 6-й купон облигаций серии БО-03 на сумму 20,57 млн рублей, тем самым выйдя из технических дефолтов. Даты выплаты по купонам приходились на 19 декабря (по данным НРД, купон по выпуску БО-02 выплачен 14 января) и 9 января соответственно. РКК с декабря 2023 года допустила уже целую череду технических дефолтов по всем выпускам облигаций в обращении, однако спустя несколько дней просрочки платежей эмитент до сих пор исполнял обязанности по выплате и не допускал фактических дефолтов. В настоящее время в обращении остается три выпуска биржевых облигаций РКК на 1 млрд рублей.