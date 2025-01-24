"АКБФ" сохраняет прогнозную цену акций Норникеля на уровне 182,67 руб

Инвестиционная компания "АКБФ" сохраняет прогнозную стоимость акций ГМК "Норильский никель" на уровне 182,67 рубля за штуку с рекомендацией "покупать", сообщается в материале аналитиков.

"Оценка по-прежнему учитывает 25%-ную поправку на риски инвестиций", - указывают они.

Прирост стоимости акций эмитента с начала года составил порядка 9%, что значительно превышает 2% роста индекса Мосбиржи за аналогичный период, констатируют эксперты.

Индонезия рассматривает возможность снижения квот на добычу никелевой руды, чтобы поддержать цены, заявил министр энергетики и минеральных ресурсов страны Три Винарно в интервью газете Financial Times.

"Добыча никеля должна соответствовать потребностям внутренней отрасли и экспортного рынка, обеспечивая, чтобы объемы производства не способствовали постоянному снижению стоимости сырьевого товара и его цена была более стабильной на мировом рынке", - сказал министр.

Он не стал называть цифры, однако в недавних сообщениях СМИ говорилось, что квота на добычу никелевой руды в Индонезии в текущем году может составить 150-200 млн тонн по сравнению с 270 млн тонн в 2024 году.

Мировое производство первичного никеля, согласно октябрьским прогнозам Международной исследовательской группы по никелю (INSG), вырастет на 3,8% в 2024 году и достигнет 3,649 млн тонн, в то время как потребление увеличится на 5%, составив 3,514 млн тонн. ГМК "Норильский никель" в декабрьском обзоре ожидал профицита на рынке никеля в 2024-2025 годах на уровне 150 тыс. тонн.

"Указанная информация свидетельствует, полагаем, в пользу реализации наших отраслевых ценовых прогнозов. С учетом сохраняющейся перспективы смягчения монетарных условий в ведущих экономиках, возможного усиления поддержки инвестиционной активности новой администрацией США и руководством КНР (в рамках планов, анонсированных по итогам декабрьской Центральной экономической рабочей конференции) по-прежнему закладываем в расчеты рост цен "корзины" продукции ГМК в 2025 году на 20-25% при схожей динамике мировых цен на никель", - пишут аналитики в обзоре инвесткомпании.

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