Ключевые события пятницы в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- решение Банка Японии по процентной ставке;

- предварительные индексы деловой активности стран Европы и США за январь;

- выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард;

- продажи домов на вторичном рынке США в декабре;

- окончательный индекс потребительского доверия и инфляционных ожиданий Университета Мичиган за январь;

- квартальные результаты American Express Co. и Verizon Communications;

- Всемирный экономический форум в Давосе.

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