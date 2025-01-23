Рынок акций РФ в четверг упал к 2925п по индексу МосБиржи, лидировал в откате ММК

Москва. 23 января. Рынок акций РФ в четверг снизился в рамках коррекции на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок, санкционных угроз президента США Дональда Трампа, а также опасений, что растущая инфляция в России может привести к дальнейшему ужесточению монетарной политики ЦБ РФ; фактором поддержки выступила подросшая нефть (фьючерс на Brent отскочил выше $79 за баррель). Индекс МосБиржи упал в район 2925 пунктов, при этом лидировали в снижении акции "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-4,4%) на фоне отчета за 2024 год.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2926,1 пункта (-1,6%, минимум сессии - 2910,26 пункта), индекс РТС - 930,18 пункта (-2,4%); цены большинства "голубых фишек" на МосБирже снизились в пределах 3,9%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 24 января, составил 99,0978 руб. (+81,74 копейки).

"Магнитогорский металлургический комбинат" в IV квартале 2024 года сократил производство стали на 4,4% по сравнению с третьим кварталом (до 2,369 млн тонн), продажи товарной металлопродукции группы упали на 4,7% (до 2,13 млн тонн), сообщил ММК. По итогам 2024 года выпуск стали ММК понизился на 13,8% (до 11,195 млн тонн), продажи - на 9,8% (до 10,622 млн тонн). Согласно прогнозам ММК, в начале 2025 года сезонные факторы и высокая ключевая ставка продолжат оказывать неблагоприятное влияние на деловую активность в России.

Подешевели в четверг также акции "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-3,9%), ПАО "Группа Позитив" (MOEX: POSI) (-3,9%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-3,7%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-3,5%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-3,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-3,2%), ПАО "ФСК-Россети" (MOEX: FEES) (-3,1%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-2,9%), "Эн+ груп" (MOEX: ENPG) (-2,7%), ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (-2,7%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-2,5%), МКПАО "ВК" (MOEX: VKCO) (-2,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-2,4%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-2,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-2,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-2,2%), "Т-Технологии" (MOEX: T) (-2,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,9% и -2% "префы"), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,9%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,8%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-1,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,6%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,1% и -0,8% "префы"), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,5%).

Подорожали акции ПАО "Группа Астра" (MOEX: ASTR) (+2,6%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+2%).

Президент США Дональд Трамп в среду заявил о необходимости как можно скорее договориться с РФ по украинскому урегулированию и пригрозил в противном случае ввести тарифы и санкции в отношении российского экспорта в США.

"Если мы не заключим соглашение, и скоро, у меня не будет другого выбора, кроме как ввести высокие налоги, пошлины, санкции на все, что Россия продает США и другим причастным странам", - отметил президент в социальной сети Truth Social.

Накануне Росстат опубликовал свежий блок данных по инфляции, показавших ее ускорение, что оказало давление на котировки акций.

По данным Росстата, инфляция в РФ с 14 по 20 января составила 0,25% после 0,67% с 1 по 13 января (из-за праздников получился почти в два раза более длинный отрезок времени, чем обычный недельный). С начала года к 20 января рост цен составил 0,92%.

Из данных за 20 дней января этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 20 января ускорилась до 10,04% с 9,87% на 13 января (9,52% на конец декабря), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ).

Как отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов, рынок акций РФ в четверг находился под давлением продаж на фоне очередных словесных интервенций президента США Трампа. В части корпоративных событий выходят операционные результаты отдельных компаний, однако полноценная публикация годовых отчетов начнется только в феврале, а следующее заседание Банка России состоится 14 февраля.

Акции ММК снизились на фоне производственного отчета за 2024 год, отразившего сокращение выпуска и продаж на фоне ремонтов комбината и замедления деловой активности. Высокие цены на золото, близкие к историческому максимуму, поддерживают спрос на акции золотодобывающих компаний, отметил эксперт. Бумаги "Распадской" (MOEX: RASP) (+1,8%) выглядели лучше рынка на фоне обсуждения развития и поддержки угольной отрасли на совещании по экономическим вопросам днем ранее. Акции "Софтлайна" (MOEX: SOFL) (-4,1%) оказались в списке аутсайдеров на фоне новостей о том, что IT-дистрибьютор BERKS намерен инициировать банкротство компании из-за ее долга около 1 млрд руб., отметил Федосов.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александра Шепелева, рынок акций РФ в четверг скорректировался вниз в свете ожиданий сохранения жесткой ДКП ЦБ РФ - опубликованные накануне данные Росстата указали на преодоление инфляцией уровня 10% в годовом выражении. Геополитические сигналы пока неоднозначные, и позитивных пока не так много. Вместе с тем рубль приостановил укрепление, обратил внимание аналитик.

Внешний фон был в целом нейтральным. Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США за неделю незначительно превысило прогноз аналитиков. Во Всемирной торговой организации (ВТО) заявили об угрозе серьезных потерь глобального экономического роста, в случае если в мире разгорится тарифная война. В конце недели будут опубликованы предварительные оценки январских индексов деловой активности (PMI) в производстве и секторе услуг еврозоны и США. Акции Х5 с пятницы будут доступны на торгах вечерней сессии МосБиржи.

"В условиях геополитической неопределенности и приближения выходных инвесторы могут проявлять слабую активность, вероятно боковое движение. Прогноз по индексу МосБиржи на 24 января - 2875-2975 пунктов", - считает Шепелев.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Игорь Додонов, на мировых фондовых рынках в четверг преобладают консолидационные настроения после неплохого повышения днем ранее, инвесторы продолжают оценивать первые решения новой администрации США. В частности, поддержку акциям технологических компаний оказывает объявление Трампом о запуске проекта Stargate, предусматривающего привлечение частных инвестиций в размере до полутриллиона долларов в ближайшие 4 года в развитие ИИ-инфраструктуры в стране. Кроме того, позитивом для рынков выступают весьма успешно начавшийся сезон корпоративных отчетностей, а также надежды на то, что внешнеторговая политика США при Трампе будет не такой жесткой, как опасались. Так, Трамп заявил о введении со следующего месяца "лишь" 10-процентных пошлин на импорт из Китая, хотя ранее грозил установить их в размере 60%.

Рынок акций РФ просел после выхода накануне вечером данных Росстата, согласно которым инфляция в стране по состоянию на 20 января разогналась до более чем 10% в годовом выражении. Это усилило опасения, что Банк России на заседании в середине февраля может вернуться к ужесточению монетарной политики. Кроме того, негативными факторами выступают некоторое ухудшение конъюнктуры на зарубежных фондовых площадках и слабая динамика на рынках нефти и промышленных металлов. На таком фоне некоторые участники торгов, по-видимому, решили частично зафиксировать прибыль после неплохого повышения в предыдущие недели, полагает аналитик.

Индекс МосБиржи с точки зрения теханализа на дневном графике пока удерживается выше важного уровня 2900 пунктов. В связи с этим сохраняется возможность продолжения подъема с целью на отметке 3060 пунктов, считает Додонов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ откатился от достигнутых ранее на неделе годовых максимумов в отсутствии новых геополитических сигналов.

Акции ПАО "Полюс" выглядели лучше рынка и достигли пика с ноября 2020 года на фоне обновления ценами на золото накануне максимума с октября 2024 года (котировки драгметалла все ближе подходят к историческому пику $2801 за унцию). При этом "Полюс" намерен провести собрание акционеров 3 февраля по дроблению акций с коэффициентом 1:10, по итогам которого бумаги могут стать более привлекательными для частных инвесторов.

На западных фондовых площадках в четверг преобладала осторожность. Покупки приостановились у исторических максимумов перед выступлением Трампа на Экономическом форуме в Давосе: не исключено, что американский президент коснется вопроса ввода торговых пошлин против Европы. Российский рынок в ожидании геополитических новостей также ощущал неуверенность у годовых максимумов, индекс МосБиржи с середины января колеблется в диапазоне 2880-2985 пунктов, заключила Кожухова.

В Азии в четверг наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,8%, австралийский ASX Australia просел на 0,6%, южнокорейский Kospi - на 1,2%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,5%, гонконгский Hang Seng потерял 0,4%), растет Европа (индексы DAX, FTSE, CAC40 прибавили 0,5-0,8%), но нет единого вектора в США (к 18:50 Nasdaq просел на 0,3%, Dow вырос на 0,3%, индекс S&P500 не изменился).

Экспорт Японии в декабре увеличился на 2,8% относительно того же месяца прошлого года и достиг рекордных 9,910 трлн иен ($63,3 млрд), сообщило министерство финансов. Импорт в прошлом месяце повысился на 1,8% - до 9,78 трлн иен. Аналитики в среднем ожидали роста первого показателя на 2,3%, второго - на 2,6%, по данным Trading Economics.

ВВП Южной Кореи в IV квартале 2024 года увеличился на 0,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, согласно предварительным данным Банка Кореи. В годовом выражении экономика выросла на 1,2%. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали повышения на 0,2% и 1,3% соответственно.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 6 тыс. - до 223 тыс., говорится в отчете министерства труда США. Показатель предыдущей недели составил 217 тыс. Аналитики в среднем прогнозировали увеличение числа заявок до 220 тыс., по данным Trading Economics.

На нефтяном рынке к вечеру в четверг цены отскочили вверх после локального снижения на статистике Американского института нефти (API) о росте запасов сырья; трейдеры следят за заявлениями президента США Трампа и ожидают официального отчета Минэнерго США о запасах сырья (20:00 МСК).

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $79,29 за баррель (+0,4% и -0,4% в среду), мартовская цена фьючерсов на WTI - $75,65 за баррель (+0,3% и -0,5% накануне).

API сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю выросли на 1 млн баррелей. API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

Данные Минэнерго США о запасах выйдут в четверг в 20:00 МСК; опрошенные S&P Global Commodity Insights аналитики в среднем прогнозируют снижение запасов нефти на 2 млн баррелей, дистиллятов - на 300 тыс. баррелей; ждут роста запасов бензина на 2,1 млн баррелей.

Во "втором эшелоне" на МосБирже снизились акции ПАО "ТНС энерго Ярославль" (MOEX: YRSB) (-11,5% и -9,8% "префы"), ПАО "ТНС Энерго Нижний Новгород" (MOEX: NNSB) (-10,7% и -8,7% "префы"), ПАО "ТНС энерго Кубань" (MOEX: KBSB) (-9,2%), ПАО "ТНС Энерго Марий эл" (MOEX: MISB) (-7,9% и -4,2% "префы"), ПАО "ТНС Энерго" (MOEX: TNSE) (-7,3%), "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (-5,9%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (-4,6%), ПАО "ТНС Энерго Ростов-на-Дону" (MOEX: RTSB) (-4,3%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (-4,2%), "Софтлайна" (-4,1%).

ООО "Беркс" (BERKS, разработчик ПО и дистрибьютор компьютеров и софта) намерено обратиться в арбитражный суд с иском о банкротстве ПАО "Софтлайн". Соответствующее уведомление размещено на "Федресурсе".

Уточняется, что причиной стала задолженность "Софтлайна" по договору поставки от 30 ноября 2012 года в размере 961,5 млн рублей, из которых основной долг 908,8 млн рублей, неустойка - 52,7 млн рублей.

В пресс-службе "Софтлайна" сообщили "Интерфаксу", что задолженность возникла из-за просрочки со стороны одного из госзаказчиков, в четверг долг был погашен.

"В связи с возникшей просрочкой в приемке поставленного оборудования со стороны одного из государственных заказчиков нашей компании, был просрочен один платеж в адрес ООО "Беркс". Сегодня же все финансовые обязательства ПАО "Софтлайн" в адрес ООО "Беркс" (группа компаний Merlion) были исполнены в полном объеме", - сказали в пресс-службе.

Выросли акции "Саратовэнерго" (MOEX: SARE) (+21,7% и +17,6% "префы"), "Камчатскэнерго" (MOEX: KCHE) (+8,1% и +12,9% "префы"), "Сахалинэнерго" (MOEX: SLEN) (+7,2%), "Самараэнерго" (MOEX: SAGO) (+3,7% и +2,2% "префы"), "Магаданэнерго" (MOEX: MAGE) (+2,8% и +2,3% "префы"), ПАО "Россети Северный Кавказ" (MOEX: MRKK) (+2,6%), ПАО "Россети Московский регион" (MOEX: MSRS) (+2,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 73,78 млрд рублей (из них 8,03 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 7,7 млрд рублей на бумаги ГК "Самолет" и 6,36 млрд рублей на акции "Т-Технологии").