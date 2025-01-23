Рубль в четверг почти не изменился в паре с юанем, несмотря на новые санкционные риски

Москва. 23 января. Юань слабо укрепился на Московской бирже по итогам торгов в четверг, после четырех подряд сессий роста рубль слегка подешевел в рамках коррекции на фоне новых санкционных рисков.

Президент США Дональд Трамп в среду заявил о необходимости как можно скорее договориться с РФ по украинскому урегулированию и пригрозил в противном случае ввести тарифы и санкции в отношении российского экспорта в США.

"Если мы не заключим соглашение и скоро, у меня не будет другого выбора, кроме как ввести высокие налоги, пошлины, санкции на все, что Россия продает США, и против других причастных стран", - отметил президент в социальной сети Truth Social.

Поддержку рублю продолжает оказывать подготовка экспортеров к налоговым выплатам января. Единый день уплаты налогов приходится на следующий вторник, 28 января, когда в бюджет будут перечислены страховые взносы, НДС, НДПИ, акцизы и налог на прибыль.

Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 13,5495 руб., что всего на 0,8 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 24 января на 81,74 копейки, до 99,0978 руб./$1, и увеличил курс евро на 41,93 копейки, до 103,6612 руб./EUR1.

"2025 год начался с того, что после новогодних праздников официальный курс доллара снизился на 3,92% к руб., до 98,2804 руб./$1 по состоянию на 23 января. Но, по моему мнению, это временное снижение в связи с фискальными платежами экспортеров 27 и 28 января, с приближением к нему все больше компаний продают иностранную валюту. Кроме того, на рынке отечественного капитала наметился осторожный оптимизм перед возможными переговорами новой администрации США и Кремлем, что поддерживает рубль. Тем не менее, полагаю, что это временное укрепление рубля, и в дальнейшем возможно постепенное ослабление национальной валюты, вплоть до уровня 105-110 руб./$1 до конца года. Снижение цен на нефть может увести курс еще выше этих отметок, до уровня 115-125 руб./$1", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке ведущий специалист управления операций на финансовых рынках Инбанка Игорь Бажанов.

Инфляция в РФ с 14 по 20 января 2025 года составила 0,25% после 0,67% с 1 по 13 января (из-за праздников получился почти в два раза более длинный отрезок времени, чем обычный недельный), сообщил в среду Росстат.

С начала года к 20 января рост цен составил 0,92%.

Из данных за 20 дней января этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 20 января ускорилась до 10,04% с 9,87% на 13 января (9,52% на конец декабря), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и ускорилась до 9,92% с 9,86% на 13 января, если ее высчитывать из среднесуточных данных за весь январь 2024 года (такой методики придерживается Минэкономразвития).

Официальный прогноз ЦБ (от октября) по инфляции на 2025 год равен 4,5-5,0%. Сентябрьский официальный прогноз Минэкономразвития по инфляции на 2025 год равнялся 4,5%.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в конце декабря, по инфляции в 2025 году вырос до 6,5% (с 6,3% по опросу в начале декабря).

Инфляция пока не дает значимого повода к дополнительному повышению ключевой ставки ЦБ, считает аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) (ПСБ) Денис Попов.

"За третью неделю января цены выросли на 0,25% - меньше, чем за первую и вторую недели, - констатирует эксперт. - Темпы роста замедлились и в сравнении с декабрем. Годовой уровень инфляции опустился в район 9,9%. Важно, что постепенно замедляется рост цен на продукты питания - ключевой драйвер инфляции в 4 квартале 2024 года. При этом непродовольственная инфляция ускорилась относительно декабря и первой половины января. Причины - ослабление рубля, приведшее к удорожанию электроники и бытовой техники, а также повышение цен на отечественные автомобили. В краткосрочной перспективе можно ожидать торможения цен в этом сегменте".

Таким образом, по мнению Попова, нельзя сказать, что инфляция на приемлемом уровне, однако ее темпы роста умереннее, чем в ноябре-декабре и начале января. А значит инфляция пока не дает значимого повода к дополнительному повышению ключевой ставки, считает аналитик.

Цены на нефть эталонных марок растут вечером в четверг.

Мартовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 мск подорожали на 0,33% - до $79,27 за баррель. Контракты на WTI с поставкой в марте на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились в цене на 0,28% - до $75,64 за баррель.

Поддержку котировкам оказывают опасения в отношении спроса со стороны Китая после угроз президента США Дональда Трампа ввести 10%-ные пошлины на товары из этой страны - крупнейшего импортера нефти в мире.

Трамп также выразил намерение ввести пошлины на импорт из Евросоюза, Канады и Мексики. Сборы в размере 25% в отношении последних двух стран могут ограничить поставки нефти для американских НПЗ, отмечает MarketWatch.

Американский президент выступит в четверг на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Кроме того, инвесторы ждут публикации официального отчета министерства энергетики США о резервах нефти и нефтепродуктов в стране в 20:00 мск четверга. Опрошенные S&P Global Commodity Insights аналитики в среднем прогнозируют снижение запасов нефти на 2 млн баррелей, дистиллятов - на 300 тыс. баррелей, и ждут роста запасов бензина на 2,1 млн баррелей.

Американский институт нефти (API) ранее сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю выросли на 1 млн баррелей. API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали смешанную динамику относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 22 января упала на 34 базисных пункта - до 20,84% годовых. Срочная версия RUONIA на один месяц в четверг осталась на прежнем уровне - 20,8% годовых, версия на три месяца повысилась на 2 базисных пункта, до 21,21% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев прибавила 3 базисных пункта относительно предыдущего торгового дня и в четверг составила 20,29% годовых.

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