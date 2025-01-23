Цены евробондов РФ в четверг вновь продемонстрировали боковую динамику на фоне незначительных изменений UST

Москва. 23 января. Котировки российских суверенных еврооблигаций в четверг вновь продемонстрировали боковую динамику на фоне незначительных ценовых изменений американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов практически не изменились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 70,04% от номинала (их доходность также не изменилась, составив 9,17% годовых). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году также не продемонстрировал ярко выраженной динамики - его котировки остались на уровне 30,94% от номинала (доходность - 16,88% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации также сохранился на уровне среды). Облигации с погашением в 2042 году снизились в цене за день на 19 базисных пунктов - до 66,09% от номинала (доходность выросла на 4 базисных пункта, составив 9,56% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году подорожали за день всего на 1 базисный пункт, до 71,57% от номинала (их доходность выросла на 20 базисных пунктов - до 31,01% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году выросли в цене на 7 базисных пунктов, подорожав до 68,24% от номинала (доходность увеличилась на 2 базисных пункта, составив 20,83% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году не изменились в цене, которая, как и в среду, составила 66,71% от номинала (доходность увеличилась на 3 базисных пункта - до 15,29% годовых). В свою очередь стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году также осталась на уровне предыдущего дня - 66,86% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 23 января была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries в четверг демонстрируют боковую динамику - глобальные инвесторы оценивают новую порцию опубликованной в США макроэкономической статистики.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 6 тыс. - до 223 тыс., говорится в отчете министерства труда США. Показатель предыдущей недели составил 217 тыс. Аналитики в среднем прогнозировали увеличение числа заявок до 220 тыс., по данным Trading Economics.