"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям State Street Corp. с целевой ценой $101 за штуку на горизонте 12 месяцев, что соответствует потенциалу роста 3,9% с текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Мы с осторожным оптимизмом оцениваем долгосрочные перспективы State Street, - отмечает эксперт Игорь Додонов. - На фоне продолжающегося роста мировой экономики и ожиданий дальнейшего смягчения монетарной политики в ведущих странах мы рассчитываем на сохранение достаточно благоприятной конъюнктуры на глобальных финансовых рынках, что продолжит поддерживать бизнес State Street, учитывая сильный бренд и лидирующие позиции компании в мировой индустрии финансовых услуг. В то же время текущий уровень котировок акций компании, на наш взгляд, близок к справедливому, и мы не видим какого-то значимого апсайда в данных бумагах".

State Street Corporation - американский финансовый холдинг, специализирующийся на оказании депозитарных и инвестиционных услуг институциональным клиентам.

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