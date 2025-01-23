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Главная / Мнения аналитиков / Прогнозный среднесрочный диапазон для пары рубль/доллар составляет 105-110 руб./$1 - "Газпромбанк Инвестиции"
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23 января 2025 года 18:21
Прогнозный среднесрочный диапазон для пары рубль/доллар составляет 105-110 руб./$1 - "Газпромбанк Инвестиции"
Среднесрочный вероятный диапазон для пары рубль/доллар составляет 105-110 руб./$1, говорится в комментарии аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции". "Двумя основными причинами укрепления рубля в начале 2025 года стали очередной налоговый период и сезонное снижение импорта, традиционное для начала года, - отмечают эксперты. - В случае с долларом США рубль укрепился на фоне ослабления доллара относительно основных валют из-за опасений реализации новой экономической политики со стороны новой президентской администрации США". Аналитики ожидают, что в базовых сценариях в среднесрочной перспективе рубль будет ослабляться и концу года достигнет 1050-110 руб./$1. Если произойдет ситуация, при которой цены на нефть будут существенно снижаться, то ослабление рубля может быть значительно большим, допускают стратеги сервиса. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-РУБЛЬ-ПРОГНОЗ
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