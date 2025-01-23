Возможен рост акций Полюса еще на 15% с текущих уровней - "Велес Капитал"

Возможен рост акций ПАО "Полюс" еще на 15% с текущих уровней, полагает аналитик инвесткомпании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Акции "Полюса" продолжают чувствовать себя лучше рынка и сегодня достигли пика с ноября 2020 года 16204,5 руб., - пишет эксперт в комментарии. - Покупки в "Полюсе" ускорились на фоне обновления ценами на золото накануне максимума с октября 2024 года. Полюс при этом 3 февраля намерен провести собрание акционеров по дроблению акций с коэффициентом 1 к 10, по итогам которого бумаги могут стать более привлекательными для частных инвесторов. Открытым в ближайшие месяцы остается вопрос выплаты дивидендов за 4-й квартал, размер которых по нашим прогнозам может составить 300 руб. (текущая доходность 1,8%)".

С технической точки зрения акции "Полюса" тестируют долгосрочное сопротивление 16200 руб., которое с 2020 года не позволяло котировкам пойти выше, подчеркивает аналитик. Сигналы дневного, недельного и месячного графика при этом позитивны и не исключают развития восходящего движения, предупреждая лишь о перекупленности бумаг и рисках краткосрочной нисходящей коррекции. "При способности устоять выше 16200 руб. котировки могут направиться к историческому максимуму 2020 года 18764 руб. (потенциал роста от текущих значений около 15%), а покупки, вероятно, будут сопровождаться новыми пиками цен на золото", - указывает Кожухова.

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