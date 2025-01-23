Рубль днем почти не меняется в паре с юанем, несмотря на новые санкционные риски

Москва. 23 января. Юань слабо укрепляется на Московской бирже в ходе дневных торгов в четверг, после четырех сессий роста подряд рубль слегка дешевеет в рамках коррекции на фоне новых санкционных рисков.

Президент США Дональд Трамп в среду заявил о необходимости как можно скорее договориться с РФ по украинскому урегулированию и пригрозил в противном случае ввести тарифы и санкции в отношении российского экспорта в США.

"Если мы не заключим соглашение и скоро, у меня не будет другого выбора, кроме как ввести высокие налоги, пошлины, санкции на все, что Россия продает США, и против других причастных стран", - отметил президент в социальной сети Truth Social.

Поддержку рублю продолжает оказывать подготовка экспортеров к налоговым выплатам января. Единый день уплаты налогов приходится на следующий вторник, 28 января, когда в бюджет будут перечислены страховые взносы, НДС, НДПИ, акцизы и налог на прибыль.

Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 13,55 руб., что всего на 0,8 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск увеличился относительно закрытия предыдущего торгового дня на 93 копейки, до 100,88 руб./$1; контракт EURRUBF поднялся на 76 копеек, до 104,53 руб./EUR1.

Рубль сохраняет шансы на еще небольшое укрепление по отношению к юаню, говорится в материале аналитиков инвестиционной компании "Алор Брокер".

"Пара "юань-рубль" в среду начала тестировать поддержку 13,5 руб. за юань, но пробить ее сходу не удалось. Ждем повторения попытки, которая может оказаться удачнее. Платежный баланс РФ пока сильный, в январе-первой половине февраля традиционно снижается спрос на валюту со стороны импортеров. Благодаря этому у рубля есть все шансы еще немного подрасти", - пишут эксперты.

Инфляция в РФ с 14 по 20 января 2025 года составила 0,25% после 0,67% с 1 по 13 января (из-за праздников получился почти в два раза более длинный отрезок времени, чем обычный недельный), сообщил в среду Росстат.

С начала года к 20 января рост цен составил 0,92%.

Из данных за 20 дней января этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 20 января ускорилась до 10,04% с 9,87% на 13 января (9,52% на конец декабря), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и ускорилась до 9,92% с 9,86% на 13 января, если ее высчитывать из среднесуточных данных за весь январь 2024 года (такой методики придерживается Минэкономразвития).

Официальный прогноз ЦБ (от октября) по инфляции на 2025 год равен 4,5-5,0%. Сентябрьский официальный прогноз Минэкономразвития по инфляции на 2025 год равнялся 4,5%.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в конце декабря, по инфляции в 2025 году вырос до 6,5% (с 6,3% по опросу в начале декабря).

Котировки нефти перешли к росту днем в четверг, тогда как накануне завершили торги на двухнедельных минимумах. Трейдеры ждут выступления президента США Дональда Трампа на Всемирном экономическом форуме в Давосе и данных о нефтяных запасах в Соединенных Штатах.

К 15:00 мск мартовские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 0,48% - до $79,36 за баррель. Мартовские фьючерсы на WTI к этому времени повысились на бирже NYMEX на 0,44% - до $75,75 за баррель.

Ранее президент Трамп выразил намерение ввести пошлины на импорт из Евросоюза, Канады и Мексики. Администрация также обсуждает введение 10%-ных пошлин на товары из Китая.

В то же время американский президент пригрозил ввести новые пошлины и санкции в отношении российского экспорта в США в случае отсутствия прогресса в урегулировании конфликта на Украине.

Американский институт нефти сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю выросли на 1 млн баррелей. API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

Минэнерго раскроет свои данные позднее в четверг. Опрошенные S&P Global Commodity Insights аналитики в среднем прогнозируют снижение запасов нефти на 2 млн баррелей, дистиллятов - на 300 тысяч баррелей, и ждут роста запасов бензина на 2,1 млн баррелей.