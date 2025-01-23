"ВТБ Мои Инвестиции" добавили бумаги X5 в топ-10 российских акций, исключили Группу Позитив

Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" обновили состав Топ-10 акций российских компаний, добавив акции ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) и исключив бумаги "Группы Позитив", сообщается в материале брокера.

Текущий состав топ-списка: "ИКС 5", "Татнефть", "Сургутнефтегаз" (ап), "Норникель", "Газпром", "РусАл", "ЛУКОЙЛ", "АЛРОСА", "Т-Технологии", "Яндекс".

"Заменяем акции "Группы Позитив" на акции X5 ввиду наличия более очевидных катализаторов роста у последних. В ближайшее время Х5 представит операционные результаты за 4 квартал 2024 года: они могут стать драйвером положительной переоценки бумаг. Компания обладает значительным потенциалом для выплаты накопленных дивидендов с доходностью на уровне 19% и для выкупа доли у акционеров-нерезидентов в размере 10% от капитала", -отмечает инвестиционный стратег брокера Станислав Клещев.

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