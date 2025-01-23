S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 6010-6100п в четверг - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 6010-6100 пунктов в четверг при нейтральном балансе рисков, прогнозирует аналитик Freedom Finance Global Сакен Исмаилов.

"Фьючерсы на основные американские фондовые индексы демонстрируют в целом негативную динамику, - отмечает эксперт. - Торги на внешних площадках проходят разнонаправленно. Мы оцениваем баланс рисков на предстоящую сессию как нейтральный, прогнозируем среднюю волатильность и ориентируемся на колебания S&P 500 в диапазоне 6010-6100 пунктов. Смещение ожидаемого диапазона в негативную сторону связано с ожидаемым открытием рынков гэпом вниз".

Техническая картина, по оценке аналитика, остается позитивной: S&P 500 находится выше ключевых скользящих средних, что указывает на восходящий тренд. Индикатор RSI подтверждает сохранение инициативы за покупателями, не подавая сигналов о перекупленности. Ближайшая цель "быков" - преодоление уровня 6100 пунктов, который является историческим максимумом, указывает Исмаилов.

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