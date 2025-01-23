Нефть продолжает дешеветь

Фондовые индексы США завершили торги в среду уверенным ростом. Фондовые индексы Китая и Японии повышаются в четверг. Цены на нефть эталонных марок продолжают умеренное снижение утром в четверг.

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в среду.

Поддержку рынку оказали сильные квартальные отчеты компаний, в том числе Netflix Inc. (SPB: NFLX) Кроме того, объявление о партнерстве OpenAI (разработчик чат-бота ChatGPT), Oracle Corp. (SPB: ORCL), японской SoftBank Group и эмиратской госинвесткомпании MGX в сфере ИИ-инфраструктуры способствовало подъему котировок акций чип-мейкеров.

Партнерство, создание которого было анонсировано на церемонии в Белом доме с участием президента США Дональда Трампа, предусматривает инвестиции в размере до $500 млрд в ближайшие четыре года.

Акции Oracle подорожали на 6,8% по итогам торгов в среду, Nvidia Corp. (SPB: NVDA) - на 4,4%, Advanced Micro Devices (SPB: AMD) Inc. - на 1,2%, Super Micro Computer Inc. - на 4,4%. Стоимость ADR Arm Holdings взлетела на 15,9%.

"Инвесторы по-прежнему с энтузиазмом относятся к компаниям, которые делают ставку на следующее поколение компьютерной инфраструктуры", - отмечает аналитик Northwestern Mutual Wealth Management Мэтт Стаки, слова которого приводит Market Watch.

Трейдеры также оценивали заявления президента США Дональда Трампа, позволяющие предположить, что его политика в торговой сфере будет менее жесткой, чем ожидалось ранее. В частности, Трамп сообщил, что его команда рассматривает введение с 1 февраля 10-процентных пошлин на импорт из Китая. В ходе предвыборной кампании он грозил Пекину пошлинами в 60%. Рынок надеется, что администрация Трампа займет более осторожную позицию в вопросах пошлин, пишет Trading Economics. Это может способствовать снижению инфляционных рисков.

Стоимость бумаг Netflix подскочила на 9,7%. Компания, владеющая крупнейшим в мире сервисом потокового видео по подписке, в четвертом квартале 2024 года увеличила количество платных подписчиков на 18,91 млн относительно предыдущих трех месяцев. Это рекордный квартальный прирост в истории компании. При этом показатель практически вдвое превысил прогноз аналитиков, подготовленный FactSet.

Котировки акций Procter & Gamble Co. (SPB: PG), а также страховщика Travelers Cos. (SPB: TRV), квартальные результаты которых также превзошли ожидания аналитиков, выросли на 2,5% и 3,2% соответственно.

Между тем, стоимость бумаг Johnson & Johnson (SPB: JNJ) (J&J) опустилась на 1,9%, несмотря на сильную отчетность компании за четвертый квартал. Инвесторов разочаровал прогноз выручки J&J на 2025 год.

Цена бумаг Abbott Laboratories (SPB: ABT) увеличилась на 0,9%. Квартальная прибыль фармкомпании резко выросла за счет единовременных факторов, однако её выручка оказалась хуже консенсус-прогноза аналитиков.

Выручка Halliburton Co. (SPB: HAL) в минувшем квартале также не оправдала ожиданий. Акции нефтесервисной компании потеряли в цене 3,6%.

Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка в среду поднялся на 130,92 пункта (0,3%) и составил 44156,73 пункта.

Значение S&P 500 увеличилось на 37,13 пункта (0,61%) - до 6086,37 пункта.

Nasdaq Composite вырос на 252,56 пункта (1,28%), составив 20009,34 пункта.

Фондовые индексы Японии и материкового Китая демонстрируют подъем в ходе торгов в четверг, в то время как рынки акций Южной Кореи и Австралии снижаются.

Значение японского Nikkei 225 к 8:42 МСК увеличилось на 0,8%. Индекс поднимается четвертую сессию подряд.

Экспорт Японии в декабре увеличился на 2,8% относительно того же месяца прошлого года и достиг рекордных 9,910 трлн иен ($63,3 млрд), сообщило министерство финансов. Импорт в прошлом месяце повысился на 1,8% - до 9,78 трлн иен. Аналитики в среднем ожидали повышения первого показателя на 2,3%, второго - на 2,6%, по данным Trading Economics.

Котировки акций SoftBank Group выросли на 4,6%, Toyota и Nissan - на 0,3% и 0,8% соответственно, Fast Retailing - на 1%, Advantest - на 2,4%, Sony - на 2,3%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:43 МСК поднялся на 0,8% на действиях властей Китая, направленных на поддержание фондового рынка. Гонконгский Hang Seng торгуется примерно на уровне закрытия предыдущей сессии.

Локомотивами роста на Гонконгской фондовой бирже выступают страховщики и банки, в том числе акции China Life Insurance подорожали на 3,1%, ICBC - на 3%, China Construction Bank - на 2,8%, Ping An Insurance - на 2,3%, Bank of China - на 1,8%.

Цена разработчика игр Netease Inc. (SPB: NTES) выросла на 1,8%, ритейлера Alibaba (SPB: BABA) - на 0,9%, выпускающей компьютеры Lenovo - на 1%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:35 МСК снизился на 0,8%.

ВВП Южной Кореи в четвертом квартале 2024 года увеличился на 0,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, согласно предварительным данным Банка Кореи. В годовом выражении экономика выросла на 1,2%.

Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали повышения на 0,2% и 1,3% соответственно.

Котировки акций Samsung Electronics Co., крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов, уменьшились на 0,9%, чипмейкера SK Hynix - на 1,8%, сталелитейной Posco - на 1,7%.

В то же время бумаги автомобильной Hyundai Motor прибавили в цене 1%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 за день потерял 0,6%.

При этом капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto сократилась на 1,7% и 1,4% соответственно.

Цены на нефть эталонных марок продолжают умеренно снижаться утром в четверг после того, как они достигли минимумов за две недели по итогам торгов накануне. Трейдеры следят за заявлениями президента США Дональда Трампа и данными о нефтяных запасах в Соединенных Штатах.

Мартовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:05 мск подешевели на $0,28 (0,35%) - до $78,72 за баррель. В среду эти контракты снизились в цене на $0,29 (0,4%), до $79 за баррель.

Котировки мартовских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени понизились на $0,27 (0,36%) - до $75,17 за баррель. Накануне фьючерсы подешевели на $0,39 (0,5%), до $75,44 за баррель.

В последнее время настроение на нефтяном рынке скорее негативное "из-за неопределенности в отношении действий Трампа в первые дни после вступления в должность", сказала старший аналитик Capital.com Даниэла Хоторн.

Несмотря на усилия администрации Джо Байдена по отказу от ископаемого топлива, американские производители продолжают добывать рекордные объемы нефти "на фоне повышенных цен их-за санкций в отношении российского экспорта", добавила она.

"Это позволяет предположить, что свободных производственных мощностей сейчас не так много, что оказывает определенную поддержку ценам на нефть", - отметила Хоторн.

Тем временем Американский институт нефти (API) сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю выросли на 1 млн баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Официальный отчет министерства энергетики будет опубликован в 19:00 мск в четверг, и опрошенные S&P Global Commodity Insights аналитики в среднем прогнозируют снижение запасов нефти на 2 млн баррелей, дистиллятов - на 300 тыс. баррелей, и ждут роста запасов бензина на 2,1 млн баррелей.