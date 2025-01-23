Рынок акций РФ утром снизился вместе с нефтью, лидировали в откате Аэрофлот и металлурги

Москва. 23 января. Рынок акций РФ утром в четверг снизился на фоне ухудшения внешней сырьевой конъюнктуры (фьючерс на нефть Brent просел ниже $79 за баррель, подешевели металлы), санкционных угроз президента США Дональда Трампа, а также опасений, что растущая инфляция в России может привести к дальнейшему ужесточению монетарной политики ЦБ РФ. Индекс МосБиржи откатился ниже 2950 пунктов, при этом лидируют в снижении акции "Аэрофлота" (-3,5%) и бумаги металлургов.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2941,53 пункта (-1,1%, минимум сессии - 2920,76 пункта), индекс РТС - 942,86 пункта (-1,1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 3,2%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 23 января, составляет 98,2804 руб. (-1,65 рубля).

Подешевели также акции "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-3,2%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-2,8%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-2,7%), ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (-2,6%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-2,4%), ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (-2,4%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-2,4% и -2,6% "префы"), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-2,2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,5%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-1,5%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-1,4%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,4%), "Т-Технологии" (MOEX: T) (-1,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,2% и -1,1% "префы"), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,9%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,8%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,8%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,8%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-0,7%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,6%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,1%).

Подорожали акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,3%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,3%).

Президент США Дональд Трамп в среду заявил о необходимости как можно скорее договориться с РФ по украинскому урегулированию и пригрозил в противном случае ввести тарифы и санкции в отношении российского экспорта в США.

"Если мы не заключим соглашение и скоро, у меня не будет другого выбора, кроме как ввести высокие налоги, пошлины, санкции на все, что Россия продает США, и против других причастных стран", - отметил президент в социальной сети Truth Social.

Кроме того, накануне Росстат опубликовал свежий блок данных по инфляции, показавших ее ускорение, что оказало давление на котировки акций.

По данным Росстата, инфляция в РФ с 14 по 20 января составила 0,25% после 0,67% с 1 по 13 января (из-за праздников получился почти в два раза более длинный отрезок времени, чем обычный недельный). С начала года к 20 января рост цен составил 0,92%.

Из данных за 20 дней января этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 20 января ускорилась до 10,04% с 9,87% на 13 января (9,52% на конец декабря), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ).

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", в четверг рынок отыгрывает негативные данные по инфляции в РФ.

"Однако наш базовый сценарий предполагает сохранение ключевой ставки ЦБ РФ на февральском заседании. На российском рынке восходящий тренд остается в силе, но отметка 3000 пунктов по индексу МосБиржи выглядит как достаточно сильное сопротивление, поэтому не исключаем краткосрочного отката в район 2900 пунктов", - полагают эксперты.

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгений Локтюхов полагает, что в четверг на рынке акций РФ вероятно сохранение консолидационных настроений в ключевых "фишках", индекс МосБиржи в течение дня может остаться в диапазоне 2900-2950 пунктов в ожидании новых вводных.

Накануне в ходе большей части торговой сессии на рынке акций сохранялись оптимистичные настроения, причем индекс МосБиржи вплотную подходил к отметке 2980 пунктов, однако на вечерней сессии индекс растерял все внутридневные приобретения, завершив день небольшим откатом. Фиксация прибыли в конце дня происходила на фоне заявлений президента США Трампа о возможности новых санкции против России в случае затягивания будущих переговоров по Украине. Они способствуют более консервативному отношению к ключевым бумагам, подавляющее большинство из которых вечером в среду откатилось, отметил Локтюхов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, российский рынок продолжает следить за геополитическими новостями в отношении переговоров по Украине.

Утром в четверг рынок просел под давлением снижения нефти и металлов, а также из-за образовавшейся перекупленности в долларовом сегменте. Кроме того, накануне стало известно, что годовая инфляция в РФ на 20 января ускорилась до 10,04% с 9,87% на 13 января - сигнал, предупреждающий о возможном сохранении жесткой позиции ЦБ РФ на заседании регулятора в феврале. В целом, однако, инвесторы в акции РФ сохраняют веру в лучшее и ждут конкретной даты переговоров Путина и Трампа, в преддверии которых индексы Мосбиржи и РТС могут протестировать отметки 3000 и 1000 пунктов соответственно, считает аналитик.

На нефтяном рынке ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI продолжают плавное коррекционное движение в район $77 и $74 за баррель соответственно (средние полосы Боллинджера дневного графика), преодоление которого может ускорить продажи. Участники опасаются увеличения нефтедобычи в США с приходом к власти Трампа. Отчет Американского института нефти при этом показал увеличение запасов "черного золота" на прошлой неделе на 1 млн баррелей, что является умеренно негативным сигналом, полагает Кожухова.

В США накануне индексы акций подросли на 0,3-1,3% во главе с Nasdaq, поддержку рынку оказали сильные квартальные отчеты компаний, в том числе Netflix.

Кроме того, объявление о партнерстве OpenAI (разработчик чат-бота ChatGPT), Oracle, японской SoftBank Group и эмиратской госинвесткомпании MGX в сфере ИИ-инфраструктуры способствовало подъему котировок акций чипмейкеров.

Партнерство, создание которого было анонсировано на церемонии в Белом доме с участием президента США Трампа, предусматривает инвестиции в размере до $500 млрд в ближайшие четыре года.

Трейдеры также оценивали заявления президента США, позволяющие предположить, что его политика в торговой сфере будет менее жесткой, чем ожидалось ранее. В частности, Трамп сообщил, что его команда рассматривает введение с 1 февраля 10%-ных пошлин на импорт из Китая. В ходе предвыборной кампании он грозил Пекину пошлинами в 60%. Рынок надеется, что администрация Трампа займет более осторожную позицию в вопросах пошлин, пишет Trading Economics. Это может способствовать снижению инфляционных рисков.

В Азии в четверг наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,8%, австралийский ASX Australia просел на 0,6%, южнокорейский Kospi - на 1,2%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,5%, гонконгский Hang Seng потерял 0,4%), растет Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 прибавили 0,2-0,4%), но "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы проседают на 0,1-0,4%).

Экспорт Японии в декабре увеличился на 2,8% относительно того же месяца прошлого года и достиг рекордных 9,910 трлн иен ($63,3 млрд), сообщило министерство финансов. Импорт в прошлом месяце повысился на 1,8% - до 9,78 трлн иен. Аналитики в среднем ожидали повышения первого показателя на 2,3%, второго - на 2,6%, по данным Trading Economics.

ВВП Южной Кореи в IV квартале 2024 года увеличился на 0,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, согласно предварительным данным Банка Кореи. В годовом выражении экономика выросла на 1,2%. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали повышения на 0,2% и 1,3% соответственно.

На нефтяном рынке утром в четверг цены продолжают умеренное снижение. Трейдеры следят за заявлениями президента США Трампа и данными о нефтяных запасах в США.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК в четверг составила $78,84 за баррель (-0,2% и -0,4% в среду), мартовская цена фьючерсов на WTI - $75,25 за баррель (-0,2% и -0,5% накануне).

Американский институт нефти (API) сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю выросли на 1 млн баррелей. API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

Официальный отчет Минэнерго США выйдет в четверг в 19:00 МСК; опрошенные S&P Global Commodity Insights аналитики в среднем прогнозируют снижение запасов нефти на 2 млн баррелей, дистиллятов - на 300 тыс. баррелей, и ждут роста запасов бензина на 2,1 млн баррелей.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции ПАО "ТНС энерго Ярославль" (MOEX: YRSB) (-5,5% и -5,6% "префы"), ПАО "ТНС Энерго" (MOEX: TNSE) (-4,9%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (-3,6%), ПАО "Сегежа Групп" (MOEX: SGZH) (-3,3%), ПАО "ТНС энерго Кубань" (MOEX: KBSB) (-2,6%), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (-2,5%).

Выросли акции "Саратовэнерго" (MOEX: SARE) (+13,7% и +8,3% "префы"), "Камчатскэнерго" (MOEX: KCHE) (+8,3%), "Самараэнерго" (MOEX: SAGO) (+6,2% и +4,9% "префы"), "Якутскэнерго" (MOEX: YKEN) (+5,6%), ПАО "ТНС Энерго Ростов-на-Дону" (MOEX: RTSB) (+5,1%), ПАО "Россети Московский регион" (MOEX: MSRS) (+4%), ПАО "Пермэнергосбыт" (MOEX: PMSB) (+2% и +4% "префы").

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 16,98 млрд рублей (из них 1,87 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,72 млрд рублей на бумаги ГК "Самолет" и 1,69 млрд рублей на акции "Т-Технологии").