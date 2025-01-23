.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций РФ утром снизился вместе с нефтью, лидировали в откате Аэрофлот и металлурги
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в РФ в 2024 году составила 9,52%
Рост потребительских цен в декабре замедлился до 1,32% после повышения на 1,43% в ноябре, сообщил Росстат. В 2024 году инфляция в РФ составила 9,52%. Рост цен по итогам года оказался выше официальных прогнозов, но ниже прогнозов аналитиков
 
Рейтинг российских банков за 2024 год
Сбербанк и ВТБ - сохранили свои позиции в ТОПе рейтинга медиаприсутствия СКАНа. Третье место по количеству упоминаний и показателю Индекса заметности занял Альфа-Банк, по охватам - Газпромбанк. В пятерку лидеров также вошли Россельхозбанк, Т-Банк и...
 
Декретные студенткам-очницам повысят на порядок
Декретные студенткам-очницам повысят на порядок - до 74,9-235,4 тыс. рублей в зависимости от региона. Это следует из законопроекта, который разработал Минтруд по поручению президента. Соответствующий документ был оперативно разработан, подтвердили...
 
Народные облигации как альтернатива банковским вкладам
Ставки по народным облигациям обогнали ставки по обычным вкладам, пишет "Российская газета". В январе средняя ставка по вкладам в рублях составляет 21,7% годовых, подсчитали в Банке России. При этом на маркетплейсе "Финуслуги" доступны для...
 
23 января 2025 года 11:31

Рынок акций РФ утром снизился вместе с нефтью, лидировали в откате Аэрофлот и металлурги

Москва. 23 января. Рынок акций РФ утром в четверг снизился на фоне ухудшения внешней сырьевой конъюнктуры (фьючерс на нефть Brent просел ниже $79 за баррель, подешевели металлы), санкционных угроз президента США Дональда Трампа, а также опасений, что растущая инфляция в России может привести к дальнейшему ужесточению монетарной политики ЦБ РФ. Индекс МосБиржи откатился ниже 2950 пунктов, при этом лидируют в снижении акции "Аэрофлота" (-3,5%) и бумаги металлургов.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2941,53 пункта (-1,1%, минимум сессии - 2920,76 пункта), индекс РТС - 942,86 пункта (-1,1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 3,2%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 23 января, составляет 98,2804 руб. (-1,65 рубля).

Подешевели также акции "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-3,2%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-2,8%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-2,7%), ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (-2,6%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-2,4%), ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (-2,4%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-2,4% и -2,6% "префы"), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-2,2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,5%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-1,5%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-1,4%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,4%), "Т-Технологии" (MOEX: T) (-1,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,2% и -1,1% "префы"), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,9%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,8%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,8%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,8%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-0,7%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,6%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,1%).

Подорожали акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,3%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,3%).

Президент США Дональд Трамп в среду заявил о необходимости как можно скорее договориться с РФ по украинскому урегулированию и пригрозил в противном случае ввести тарифы и санкции в отношении российского экспорта в США.

"Если мы не заключим соглашение и скоро, у меня не будет другого выбора, кроме как ввести высокие налоги, пошлины, санкции на все, что Россия продает США, и против других причастных стран", - отметил президент в социальной сети Truth Social.

Кроме того, накануне Росстат опубликовал свежий блок данных по инфляции, показавших ее ускорение, что оказало давление на котировки акций.

По данным Росстата, инфляция в РФ с 14 по 20 января составила 0,25% после 0,67% с 1 по 13 января (из-за праздников получился почти в два раза более длинный отрезок времени, чем обычный недельный). С начала года к 20 января рост цен составил 0,92%.

Из данных за 20 дней января этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 20 января ускорилась до 10,04% с 9,87% на 13 января (9,52% на конец декабря), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ).

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", в четверг рынок отыгрывает негативные данные по инфляции в РФ.

"Однако наш базовый сценарий предполагает сохранение ключевой ставки ЦБ РФ на февральском заседании. На российском рынке восходящий тренд остается в силе, но отметка 3000 пунктов по индексу МосБиржи выглядит как достаточно сильное сопротивление, поэтому не исключаем краткосрочного отката в район 2900 пунктов", - полагают эксперты.

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгений Локтюхов полагает, что в четверг на рынке акций РФ вероятно сохранение консолидационных настроений в ключевых "фишках", индекс МосБиржи в течение дня может остаться в диапазоне 2900-2950 пунктов в ожидании новых вводных.

Накануне в ходе большей части торговой сессии на рынке акций сохранялись оптимистичные настроения, причем индекс МосБиржи вплотную подходил к отметке 2980 пунктов, однако на вечерней сессии индекс растерял все внутридневные приобретения, завершив день небольшим откатом. Фиксация прибыли в конце дня происходила на фоне заявлений президента США Трампа о возможности новых санкции против России в случае затягивания будущих переговоров по Украине. Они способствуют более консервативному отношению к ключевым бумагам, подавляющее большинство из которых вечером в среду откатилось, отметил Локтюхов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, российский рынок продолжает следить за геополитическими новостями в отношении переговоров по Украине.

Утром в четверг рынок просел под давлением снижения нефти и металлов, а также из-за образовавшейся перекупленности в долларовом сегменте. Кроме того, накануне стало известно, что годовая инфляция в РФ на 20 января ускорилась до 10,04% с 9,87% на 13 января - сигнал, предупреждающий о возможном сохранении жесткой позиции ЦБ РФ на заседании регулятора в феврале. В целом, однако, инвесторы в акции РФ сохраняют веру в лучшее и ждут конкретной даты переговоров Путина и Трампа, в преддверии которых индексы Мосбиржи и РТС могут протестировать отметки 3000 и 1000 пунктов соответственно, считает аналитик.

На нефтяном рынке ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI продолжают плавное коррекционное движение в район $77 и $74 за баррель соответственно (средние полосы Боллинджера дневного графика), преодоление которого может ускорить продажи. Участники опасаются увеличения нефтедобычи в США с приходом к власти Трампа. Отчет Американского института нефти при этом показал увеличение запасов "черного золота" на прошлой неделе на 1 млн баррелей, что является умеренно негативным сигналом, полагает Кожухова.

В США накануне индексы акций подросли на 0,3-1,3% во главе с Nasdaq, поддержку рынку оказали сильные квартальные отчеты компаний, в том числе Netflix.

Кроме того, объявление о партнерстве OpenAI (разработчик чат-бота ChatGPT), Oracle, японской SoftBank Group и эмиратской госинвесткомпании MGX в сфере ИИ-инфраструктуры способствовало подъему котировок акций чипмейкеров.

Партнерство, создание которого было анонсировано на церемонии в Белом доме с участием президента США Трампа, предусматривает инвестиции в размере до $500 млрд в ближайшие четыре года.

Трейдеры также оценивали заявления президента США, позволяющие предположить, что его политика в торговой сфере будет менее жесткой, чем ожидалось ранее. В частности, Трамп сообщил, что его команда рассматривает введение с 1 февраля 10%-ных пошлин на импорт из Китая. В ходе предвыборной кампании он грозил Пекину пошлинами в 60%. Рынок надеется, что администрация Трампа займет более осторожную позицию в вопросах пошлин, пишет Trading Economics. Это может способствовать снижению инфляционных рисков.

В Азии в четверг наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,8%, австралийский ASX Australia просел на 0,6%, южнокорейский Kospi - на 1,2%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,5%, гонконгский Hang Seng потерял 0,4%), растет Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 прибавили 0,2-0,4%), но "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы проседают на 0,1-0,4%).

Экспорт Японии в декабре увеличился на 2,8% относительно того же месяца прошлого года и достиг рекордных 9,910 трлн иен ($63,3 млрд), сообщило министерство финансов. Импорт в прошлом месяце повысился на 1,8% - до 9,78 трлн иен. Аналитики в среднем ожидали повышения первого показателя на 2,3%, второго - на 2,6%, по данным Trading Economics.

ВВП Южной Кореи в IV квартале 2024 года увеличился на 0,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, согласно предварительным данным Банка Кореи. В годовом выражении экономика выросла на 1,2%. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали повышения на 0,2% и 1,3% соответственно.

На нефтяном рынке утром в четверг цены продолжают умеренное снижение. Трейдеры следят за заявлениями президента США Трампа и данными о нефтяных запасах в США.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК в четверг составила $78,84 за баррель (-0,2% и -0,4% в среду), мартовская цена фьючерсов на WTI - $75,25 за баррель (-0,2% и -0,5% накануне).

Американский институт нефти (API) сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю выросли на 1 млн баррелей. API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

Официальный отчет Минэнерго США выйдет в четверг в 19:00 МСК; опрошенные S&P Global Commodity Insights аналитики в среднем прогнозируют снижение запасов нефти на 2 млн баррелей, дистиллятов - на 300 тыс. баррелей, и ждут роста запасов бензина на 2,1 млн баррелей.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции ПАО "ТНС энерго Ярославль" (MOEX: YRSB) (-5,5% и -5,6% "префы"), ПАО "ТНС Энерго" (MOEX: TNSE) (-4,9%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (-3,6%), ПАО "Сегежа Групп" (MOEX: SGZH) (-3,3%), ПАО "ТНС энерго Кубань" (MOEX: KBSB) (-2,6%), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (-2,5%).

Выросли акции "Саратовэнерго" (MOEX: SARE) (+13,7% и +8,3% "префы"), "Камчатскэнерго" (MOEX: KCHE) (+8,3%), "Самараэнерго" (MOEX: SAGO) (+6,2% и +4,9% "префы"), "Якутскэнерго" (MOEX: YKEN) (+5,6%), ПАО "ТНС Энерго Ростов-на-Дону" (MOEX: RTSB) (+5,1%), ПАО "Россети Московский регион" (MOEX: MSRS) (+4%), ПАО "Пермэнергосбыт" (MOEX: PMSB) (+2% и +4% "префы").

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 16,98 млрд рублей (из них 1,87 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,72 млрд рублей на бумаги ГК "Самолет" и 1,69 млрд рублей на акции "Т-Технологии").


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
23 января 2025 года 20:00
Рынок акций РФ в четверг упал к 2925п по индексу МосБиржи, лидировал в откате ММК
Москва. 23 января. Рынок акций РФ в четверг снизился в рамках коррекции на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок, санкционных угроз президента США Дональда Трампа, а также опасений, что растущая инфляция в России может привести к дальнейшему ужесточению монетарной политики ЦБ РФ; фактором поддержки выступила подросшая нефть (фьючерс на Brent отскочил выше $79 за баррель). Индекс МосБиржи упал в район 2925 пунктов, при этом лидировали в снижении акции "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-4,4%) на фоне отчета за 2024 год.    читать дальше
.
23 января 2025 года 19:44
Рубль в четверг почти не изменился в паре с юанем, несмотря на новые санкционные риски
Москва. 23 января. Юань слабо укрепился на Московской бирже по итогам торгов в четверг, после четырех подряд сессий роста рубль слегка подешевел в рамках коррекции на фоне новых санкционных рисков.    читать дальше
.
23 января 2025 года 19:05
"АКБФ" понизил прогнозную цену акций ММК до 64,78 руб
Инвестиционная компания "АКБФ" понизила прогнозную цену обыкновенных акций ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК) с 66,75 руб. до 64,78 руб. за бумагу, что предполагает 79%-ный потенциал среднесрочного роста и рекомендацию "покупать", сообщается в комментарии. Дисконт-поправка на...    читать дальше
.
23 января 2025 года 18:50
Цены евробондов РФ в четверг вновь продемонстрировали боковую динамику на фоне незначительных изменений UST
Москва. 23 января. Котировки российских суверенных еврооблигаций в четверг вновь продемонстрировали боковую динамику на фоне незначительных ценовых изменений американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов практически не изменились.    читать дальше
.
23 января 2025 года 18:44
"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям State Street
"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям State Street Corp. с целевой ценой $101 за штуку на горизонте 12 месяцев, что соответствует потенциалу роста 3,9% с текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. "Мы с осторожным оптимизмом оцениваем долгосрочные перспективы State...    читать дальше
.
23 января 2025 года 18:21
Прогнозный среднесрочный диапазон для пары рубль/доллар составляет 105-110 руб./$1 - "Газпромбанк Инвестиции"
Среднесрочный вероятный диапазон для пары рубль/доллар составляет 105-110 руб./$1, говорится в комментарии аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции". "Двумя основными причинами укрепления рубля в начале 2025 года стали очередной налоговый период и сезонное снижение импорта, традиционное для...    читать дальше
.
23 января 2025 года 17:48
"Альфа-Инвестиции" открыли торговую идею: покупать акции Газпрома с целью 144,48 руб
"Альфа-Инвестиции" открыли торговую идею "покупать акции "Газпрома" с целью 144,48 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 недели. Цена входа: не выше 137,45 рубля, потенциальная доходность: до 5,1%, сообщается в комментарии аналитика Романа Житника. "Технический анализ сигнализирует о...    читать дальше
.
23 января 2025 года 17:06
Вероятная краткосрочная цель для пары рубль/юань - 13,95 руб./юань - "БКС МИ"
13,95 руб./юань, говорится в валютной стратегии аналитиков "БКС Мир инвестиций" на 1 квартал 2025 года. "В IV квартале рубль ослаб к юаню в среднем на 0,8%, - констатируют эксперты. - Основное снижение пришлось на конец декабря на фоне общей слабости рубля из-за новых санкций США против...    читать дальше
.
23 января 2025 года 16:32
Возможен рост акций Полюса еще на 15% с текущих уровней - "Велес Капитал"
Возможен рост акций ПАО "Полюс" еще на 15% с текущих уровней, полагает аналитик инвесткомпании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Акции "Полюса" продолжают чувствовать себя лучше рынка и сегодня достигли пика с ноября 2020 года 16204,5 руб., - пишет эксперт в комментарии. - Покупки в "Полюсе"...    читать дальше
.
23 января 2025 года 16:03
Инфляция пока не дает значимого повода к дополнительному повышению ставки ЦБ - ПСБ
Инфляция пока не дает значимого повода к дополнительному повышению ключевой ставки ЦБ, считает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Денис Попов. "За третью неделю января цены выросли на 0,25% - меньше, чем за первую и вторую недели, - констатирует эксперт. - Темпы роста замедлились и в сравнении с...    читать дальше
.
23 января 2025 года 15:31
"ВТБ Мои Инвестиции" добавили бумаги X5 в топ-10 российских акций, исключили Группу Позитив
алитики "ВТБ Мои Инвестиции" обновили состав Топ-10 акций российских компаний, добавив акции ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) и исключив бумаги "Группы Позитив", сообщается в материале брокера. Текущий состав топ-списка: "ИКС 5", "Татнефть", "Сургутнефтегаз" (ап), "Норникель", "Газпром",...    читать дальше
.
23 января 2025 года 15:24
Рубль днем почти не меняется в паре с юанем, несмотря на новые санкционные риски
Москва. 23 января. Юань слабо укрепляется на Московской бирже в ходе дневных торгов в четверг, после четырех сессий роста подряд рубль слегка дешевеет в рамках коррекции на фоне новых санкционных рисков.    читать дальше
.
23 января 2025 года 15:02
S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 6010-6100п в четверг - Freedom Finance Global
Индекс S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 6010-6100 пунктов в четверг при нейтральном балансе рисков, прогнозирует аналитик Freedom Finance Global Сакен Исмаилов. "Фьючерсы на основные американские фондовые индексы демонстрируют в целом негативную динамику, - отмечает эксперт. -...    читать дальше
.
23 января 2025 года 14:30
"АКБФ" повысил прогнозную цену акций банка "Санкт-Петербург" до 341,72 руб
Инвестиционная компания "АКБФ" повысила прогнозную цену обыкновенных акций банка "Санкт-Петербург" с 316,33 руб. до 341,72 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста 11% и соответствует рекомендации "держать", сообщается в комментарии аналитиков. "Банк "Санкт-Петербург" за 2024 год...    читать дальше
.
23 января 2025 года 14:02
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции НМТП с целью 11,3 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Новороссийского морского торгового порта"(НМТП) с целью 11,3 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 17,65%, стоп-приказ: 8,6 рубля, говорится в комментарии инвестиционной...    читать дальше
.
Страница 1 из 7
.
1
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.