23 января 2025 года 10:30
Рубль утром немного дешевеет в паре с юанем в рамках коррекции после четырех сессий роста
Москва. 23 января. Китайский юань немного подрастает на Московской бирже утром в четверг, рубль корректируется вниз после четырех сессий роста подряд в рамках подготовки экспортеров к налоговому периоду января. Единый день уплаты налогов приходится на следующий вторник, 28 января, когда в бюджет будут перечислены страховые взносы, НДС, НДПИ, акцизы и налог на прибыль.
По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 13,58 руб. (+3,85 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 3,57 коп. выше уровня действующего официального курса.
Инфляция в РФ с 14 по 20 января 2025 года составила 0,25% после 0,67% с 1 по 13 января (из-за праздников получился почти в два раза более длинный отрезок времени, чем обычный недельный), сообщил в среду Росстат.
С начала года к 20 января рост цен составил 0,92%.
Из данных за 20 дней января этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 20 января ускорилась до 10,04% с 9,87% на 13 января (9,52% на конец декабря), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и ускорилась до 9,92% с 9,86% на 13 января, если ее высчитывать из среднесуточных данных за весь январь 2024 года (такой методики придерживается Минэкономразвития).
Официальный прогноз ЦБ (от октября) по инфляции на 2025 год равен 4,5-5,0%. Сентябрьский официальный прогноз Минэкономразвития по инфляции на 2025 год равнялся 4,5%.
Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в конце декабря, по инфляции в 2025 году вырос до 6,5% (с 6,3% по опросу в начале декабря).
Цены на нефть эталонных марок продолжают умеренно снижаться утром в четверг после того, как они достигли минимумов за две недели по итогам торгов накануне. Трейдеры следят за заявлениями президента США Дональда Трампа и данными о нефтяных запасах в Соединенных Штатах.
Мартовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:05 мск подешевели на 0,46% - до $78,63 за баррель. Котировки мартовских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени понизились на 0,48% - до $75,07 за баррель.
Американский институт нефти (API) сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю выросли на 1 млн баррелей.
API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Официальный отчет министерства энергетики будет опубликован в 19:00 мск в четверг, и опрошенные S&P Global Commodity Insights аналитики в среднем прогнозируют снижение запасов нефти на 2 млн баррелей.
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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23 января 2025 года 20:00
Москва. 23 января. Рынок акций РФ в четверг снизился в рамках коррекции на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок, санкционных угроз президента США Дональда Трампа, а также опасений, что растущая инфляция в России может привести к дальнейшему ужесточению монетарной политики ЦБ РФ; фактором поддержки выступила подросшая нефть (фьючерс на Brent отскочил выше $79 за баррель). Индекс МосБиржи упал в район 2925 пунктов, при этом лидировали в снижении акции "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-4,4%) на фоне отчета за 2024 год. читать дальше
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23 января 2025 года 19:44
Москва. 23 января. Юань слабо укрепился на Московской бирже по итогам торгов в четверг, после четырех подряд сессий роста рубль слегка подешевел в рамках коррекции на фоне новых санкционных рисков. читать дальше
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23 января 2025 года 19:05
Инвестиционная компания "АКБФ" понизила прогнозную цену обыкновенных акций ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК) с 66,75 руб. до 64,78 руб. за бумагу, что предполагает 79%-ный потенциал среднесрочного роста и рекомендацию "покупать", сообщается в комментарии.
Дисконт-поправка на... читать дальше
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23 января 2025 года 18:50
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23 января 2025 года 18:44
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"Мы с осторожным оптимизмом оцениваем долгосрочные перспективы State... читать дальше
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23 января 2025 года 18:21
Среднесрочный вероятный диапазон для пары рубль/доллар составляет 105-110 руб./$1, говорится в комментарии аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции".
"Двумя основными причинами укрепления рубля в начале 2025 года стали очередной налоговый период и сезонное снижение импорта, традиционное для... читать дальше
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23 января 2025 года 17:48
"Альфа-Инвестиции" открыли торговую идею "покупать акции "Газпрома" с целью 144,48 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 недели. Цена входа: не выше 137,45 рубля, потенциальная доходность: до 5,1%, сообщается в комментарии аналитика Романа Житника.
"Технический анализ сигнализирует о... читать дальше
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23 января 2025 года 17:06
13,95 руб./юань, говорится в валютной стратегии аналитиков "БКС Мир инвестиций" на 1 квартал 2025 года.
"В IV квартале рубль ослаб к юаню в среднем на 0,8%, - констатируют эксперты. - Основное снижение пришлось на конец декабря на фоне общей слабости рубля из-за новых санкций США против... читать дальше
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23 января 2025 года 16:32
Возможен рост акций ПАО "Полюс" еще на 15% с текущих уровней, полагает аналитик инвесткомпании "Велес Капитал" Елена Кожухова.
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Инфляция пока не дает значимого повода к дополнительному повышению ключевой ставки ЦБ, считает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Денис Попов.
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алитики "ВТБ Мои Инвестиции" обновили состав Топ-10 акций российских компаний, добавив акции ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) и исключив бумаги "Группы Позитив", сообщается в материале брокера.
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23 января 2025 года 15:24
Москва. 23 января. Юань слабо укрепляется на Московской бирже в ходе дневных торгов в четверг, после четырех сессий роста подряд рубль слегка дешевеет в рамках коррекции на фоне новых санкционных рисков. читать дальше
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23 января 2025 года 15:02
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23 января 2025 года 14:30
Инвестиционная компания "АКБФ" повысила прогнозную цену обыкновенных акций банка "Санкт-Петербург" с 316,33 руб. до 341,72 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста 11% и соответствует рекомендации "держать", сообщается в комментарии аналитиков.
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23 января 2025 года 14:02
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Новороссийского морского торгового порта"(НМТП) с целью 11,3 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 17,65%, стоп-приказ: 8,6 рубля, говорится в комментарии инвестиционной... читать дальше
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