Рубль сохраняет шансы на еще небольшое укрепление - "Алор Брокер"

Рубль сохраняет шансы на еще небольшое укрепление по отношению к юаню, говорится в материале аналитиков инвестиционной компании "Алор Брокер".

"Пара юань/рубль в среду начала тестировать поддержку 13,5 руб. за юань, но пробить ее сходу не удалось. Ждем повторения попытки, которая может оказаться удачнее. Платежный баланс РФ пока сильный, в январе-первой половине февраля традиционно снижается спрос на валюту со стороны импортеров. Благодаря этому у рубля есть все шансы еще немного подрасти", - пишут эксперты.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.