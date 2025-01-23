Индекс Мосбиржи может остаться в диапазоне 2900-2950п в четверг - ПСБ

Индекс Мосбиржи может остаться в диапазоне 2900-2950 пунктов на торгах четверга в ожидании новых вводных, полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

Также эксперт отмечает, что вероятно сохранение консолидационных настроений в ключевых "фишках" на российском рынке в течение дня.

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