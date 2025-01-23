Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций банка "Санкт-Петербург"

Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций банка "Санкт-Петербург", говорится в материале старшего аналитика Ольги Найденовой.

"Мы позитивно оцениваем опубликованные предварительные результаты эмитента за 2023 год по РСБУ, оказавшиеся лучше наших ожиданий (наша оценка прибыли по МСФО за 2024 год - 48,4 млрд руб.)", - указывает эксперт.

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