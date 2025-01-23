Риски продолжения коррекции индекса RGBI пока сохраняются - ПСБ

Риски продолжения коррекции вниз индекса RGBI пока сохраняются, факторов для возвращения к росту котировок госбумаг нет, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич.

"Данные по ускорению инфляции (с 14 по 20 января составила 0,25%, в годовом выражении превысила 10%) отчасти были компенсированы заявлением президента РФ Владимира Путина, что динамика кредитования юрлиц в январе складывается ниже целевых ориентиров и важно не допускать перекосов и рисков для долгосрочного роста. Торможение кредитования является важным фактором для ЦБ для сохранения ключевой ставки в феврале, - отмечает эксперт в комментарии. - Однако в части геополитики в связи с угрозами новых санкций со стороны США сценарий продолжения коррекции индекса RGBI и закрытия "гэпа" (102,5п) остается актуальным".

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