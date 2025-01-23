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23 января 2025 года 09:39

Цены рублевых корпбондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 23 января. Котировки рублевых корпоблигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе сохраняющихся геополитических рисков, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Президент США Дональд Трамп в среду заявил о необходимости как можно скорее договориться с РФ по украинскому урегулированию и пригрозил в противном случае ввести тарифы и санкции в отношении российского экспорта в США. "Пришло время заключить соглашение. Больше нельзя терять жизни!" - написал Трамп в социальной сети Truth Social "Если мы не заключим соглашение и скоро, у меня не будет другого выбора, кроме как ввести высокие налоги, пошлины, санкции на все, что Россия продает США, и против других причастных стран", - отметил американский президент.

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в среду. Поддержку рынку оказали сильные квартальные отчеты компаний, в том числе Netflix. Кроме того, объявление о партнерстве OpenAI (разработчик чат-бота ChatGPT), Oracle, японской SoftBank Group и эмиратской госинвесткомпании MGX в сфере ИИ-инфраструктуры способствовало подъему котировок акций чип-мейкеров. Партнерство, создание которого было анонсировано на церемонии в Белом доме с участием президента США Дональда Трампа, предусматривает инвестиции в размере до $500 млрд в ближайшие четыре года.

Трейдеры также оценивали заявления Трампа, позволяющие предположить, что его политика в торговой сфере будет менее жесткой, чем ожидалось ранее. В частности, Трамп сообщил, что его команда рассматривает введение с 1 февраля 10-процентных пошлин на импорт из Китая. В ходе предвыборной кампании он грозил Пекину пошлинами в 60%. Рынок надеется, что администрация Трампа займет более осторожную позицию в вопросах пошлин. Это может способствовать снижению инфляционных рисков.

Фондовые индексы Японии и материкового Китая демонстрируют подъем в ходе торгов в четверг, в то время как рынки акций Южной Кореи и Австралии снижаются. Значение японского Nikkei 225 к 8:42 МСК увеличилось на 0,8%. Индекс растет четвертую сессию подряд. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:43 МСК поднялся на 0,8% на действиях властей Китая, направленных на поддержание фондового рынка. Гонконгский Hang Seng торгуется примерно на уровне закрытия предыдущей сессии. Вместе с тем австралийский индекс S&P/ASX 200 за день потерял 0,6%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:35 МСК снизился на 0,8%. ВВП Южной Кореи в IV квартале 2024 года увеличился на 0,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами. В годовом выражении экономика выросла на 1,2%. Эксперты в среднем ожидали повышения на 0,2% и 1,3% соответственно.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок продолжают умеренно снижаться утром в четверг после того, как они достигли минимумов за две недели по итогам торгов накануне. Трейдеры следят за заявлениями президента США Дональда Трампа и данными о нефтяных запасах в Соединенных Штатах. Мартовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 мск подешевели на 0,43% - до $78,66 за баррель. В среду эти контракты снизились в цене на 0,4%, до $79 за баррель. Котировки мартовских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи к указанному времени понизились на 0,42% - до $75,12 за баррель. Накануне фьючерсы подешевели на 0,5%, до $75,44 за баррель.

В последнее время настроение на нефтяном рынке скорее негативное "из-за неопределенности в отношении действий Трампа в первые дни после вступления в должность", сказала старший аналитик Capital.com Даниэла Хоторн. Несмотря на усилия администрации Джо Байдена по отказу от ископаемого топлива, американские производители продолжают добывать рекордные объемы нефти "на фоне повышенных цен из-за санкций в отношении российского экспорта", добавила она.

Тем временем Американский институт нефти (API) сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю выросли на 1 млн баррелей. Официальный отчет министерства энергетики будет опубликован в 19:00 мск в четверг, и опрошенные S&P Global Commodity Insights аналитики в среднем прогнозируют снижение запасов нефти на 2 млн баррелей, дистиллятов - на 300 тыс. баррелей, и ждут роста запасов бензина на 2,1 млн баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду снизилась в 1,2 раза относительно предыдущего торгового дня и осталась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 10,136 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 5,262 млрд рублей. При этом котировки корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 22 января вырос всего на 0,01% и составил 107,25 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,04%, поднявшись до 982,2 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Газпромбанк-001Р-17Р" (+3,8%), "НоваБев Групп БО-П05" (+1,05%) и "Ростелеком-001P-03R" (MOEX: RTKM) (+0,51%), а в лидерах снижения - облигации "ДОМ.РФ-001P-13R" (-1,4%), "Почта России БО-002P-01" (-0,53%) и "МТС-001P-10" (-0,48%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "ЕвразХолдинг Финанс" завершило размещение облигаций серии 003Р-02R со сроком обращения 1,5 года и офертой через год объемом 30 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 17 января. Ставка 1-12-го ежемесячных купонов установлена на уровне 22,3% годовых, ей соответствует доходность к оферте в размере 24,73% годовых.

ООО "Омега" завершило размещение выпуска облигаций серии БО-01 со сроком обращения 3,5 года, реализовав 78,37% эмиссии на 470,2 млн рублей. По выпуску предусмотрены переменные ежемесячные купоны. Формула для расчета: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 5-й рабочий день до даты начала купонного периода, плюс спред 4% годовых. Ставка 1-го купона составила 20% годовых, 2-го - 22% годовых, 3-4 купонов - 23% годовых, 5-7 купонов - 25% годовых. По займу предусмотрена амортизация: по 50% от номинала будет погашено в даты окончания 36-го и 42-го купонов.

АО "НФК-Структурные инвестиции" ("НФК-СИ", Чебоксары) 23 января начнет размещение 10-летних облигаций серии 001П-04 объемом 200 млн рублей. Датой окончания размещения облигаций станет наиболее ранняя из следующих дат: 85-й день с даты начала размещения или дата размещения последней облигации выпуска. Ставка 1-3-го ежемесячных купонов установлена на уровне 28% годовых.

Газпромбанк (MOEX: GZPR) (ГПБ) 24 января начнет размещение дополнительного выпуска облигаций N1 серии 005Р-04Р объемом 2 млрд рублей по цене 100% от номинала. Размещение продлится до 28 февраля. Газпромбанк завершил размещение основного выпуска серии 005Р-04Р со сроком обращения 3,5 года объемом 5 млрд рублей в декабре 2024 года, реализовав бумаги на 760,3 млн рублей. Ставки купонов квартальные и переменные, определяются как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России (значение которой берется на 7 день, предшествующий дате расчета), увеличенного на спред 0,75% годовых.

ООО "Икс 5 (MOEX: X5) Финанс" 23 января с 11:00 до 15:00 МСК проведет сбор заявок на выпуск 10-летних облигаций серии 003P-08 объемом от 10 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - не более 22% годовых, что соответствует доходности к оферте не более 24,36% годовых. Купоны ежемесячные, ставки 2-13-го купонов будут равны ставке 1-го купона. Оферта предусмотрена через 13 месяцев. Техразмещение запланировано на 27 января.

Девелопер Glorax (АО "Глоракс") планирует 3 февраля с 11:00 до 15:00 мск провести сбор заявок инвесторов на приобретение 2-летних облигаций серии 001P-03 объемом 1 млрд рублей. Купоны фиксированные ежемесячные, ориентир ставки 1-го купона - не выше 28% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере не выше 31,89% годовых. Техразмещение запланировано на 6 февраля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N6.

ООО "Биннофарм групп" планирует 4 февраля с 11:00 до 15:00 мск провести сбор заявок инвесторов на приобретение 3-летних облигаций серии 001P-04 с офертой через 1,5 года объемом не менее 2 млрд рублей. Купоны фиксированные ежемесячные, ориентир ставки 1-го купона - не более 26,50% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере не более 29,97% годовых. Техразмещение запланировано на 6 февраля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N6.

ООО "РДВ Технолоджи" перенесло размещение выпуска дебютных облигаций серии 001Р-01 объемом 200 млн рублей со сроком обращения 4,5 года на неопределенный срок. Ранее планировалось начать размещение займа 23 января. Ставка 1-2-го квартальных купонов установлена на уровне 31% годовых, 3-4-го купонов - 30,5% годовых, объявлена годовая оферта. По выпуску установлена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента в даты окончания 5-18-го купонов. Заем будет размещен в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом 5 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет. Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.

ООО "Феррони" выплатило часть номинальной стоимости облигаций серии БО-02 на сумму 20 млн рублей, тем самым выйдя из технического дефолта. Как сообщалось ранее, ООО "Феррони" 13 января также допустило технический дефолт при выплате части номинальной стоимости облигаций серии БО-П01 на сумму 12,5 млн рублей, однако уже 14 января компания исполнила обязанности по погашению номинала в полном объеме. Обязательства по выплатам купонов данных выпусков эмитент исполнил вовремя. В настоящее время в обращении находятся три выпуска биржевых облигаций компании на общую сумму 500 млн рублей.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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