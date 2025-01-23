Вероятность достижения золотом уровня $2790/унц. высокая - БКС Экспресс

Вероятность достижения золотом исторического пика на уровне $2790 за тройскую унцию высокая, говорится в материале аналитика Михаила Зельцера на портале БКС Экспресс.

"Драгметалл консолидируется над отметкой $2750 за тройскую унцию, зимний боковик прорван вверх, вероятность достижения исторического топа у $2790 высокая. На стороне унции находится локальная слабость глобального доллара (у индекса DXY обратная корреляция с ценой золота)", - отмечает аналитик в комментарии.

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