Ключевые события четверга в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- число недельных обращений за пособиями по безработице в США;

- выступление президента США Дональда Трампа;

- отчет Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов;

- квартальные результаты Texas Instruments и Freeport-McMoRan Inc.;

- Всемирный экономический форум в Давосе.

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