Рынок акций РФ превысил 2970п по индексу МосБиржи, обновив максимум на закрытие с июля 2024г

Москва. 22 января. Рынок акций РФ в среду вырос на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры, стабилизации нефти (фьючерс на Brent торгуется выше $79 за баррель), ожиданий свежей статистики по инфляции в РФ и переговоров США и России по урегулированию конфликта вокруг Украины. Индекс МосБиржи превысил 2970 пунктов, обновив на закрытие торгов максимум с конца июля 2024 года; лидерами роста выступили бумаги "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+6,6%) и МКПАО "ВК" (MOEX: VKCO) (+5,4%).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2972,62 пункта (+1,3%), индекс РТС - 952,82 пункта (+3%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 4%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 23 января, составил 98,2804 руб. (-1,65 рубля).

Евросоюз может столкнуться с невозможностью продления санкций против РФ в связи с планами премьер-министра Венгрии Виктора Орбана блокировать это решение, сообщило в среду агентство Bloomberg со ссылкой на источники. По словам источников Bloomberg, у Евросоюза пока нет "запасных вариантов для продления санкций на случай, если Орбан продолжит блокировать его".

Послы ЕС в ближайшие несколько дней проведут несколько встреч, на которых обсудят продление санкций в отношении РФ. Для продления необходима поддержка всех 27 членов ЕС. По данным источников, если дипломаты ЕС не смогут договориться о продлении санкций на этой неделе, вопрос перейдет на рассмотрение главам МИД стран Евросоюза, встреча которых пройдет в Брюсселе 27 января.

Подорожали в среду также акции ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+4%), ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (+4%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+3,9%), ПАО "Южуралзолото" (MOEX: UGLD) (+3,1%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+3%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+2,7%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+2,5%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+1,9%), бумаги "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,8%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,6%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,5%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+1,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1% и +1% "префы"), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,9%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,9%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,9%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,8%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,8%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,7%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,7%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,6%), "Т-Технологии" (MOEX: T) (+0,5%).

Подросли акции банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (+2,4%) на фоне отчета за 2024 год по РСБУ: чистая прибыль без учета событий после отчетной даты (СПОД) выросла на 11,4% (до 52,6 млрд рублей). Чистая прибыль банка в IV квартале 2024 года составила 12,1 млрд рублей, что на 31,2% выше, чем за аналогичный период 2023 года.

Подешевели акции ПАО "Группа Позитив" (MOEX: POSI) (-1,4%), Совкомбанка (MOEX: SVCB) (-0,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,4%).

После закрытия основой сессии Мосбиржи вышли данные Росстата: инфляция в РФ с 14 по 20 января составила 0,25% после 0,67% с 1 по 13 января (из-за праздников получился почти в два раза более длинный отрезок времени, чем обычный недельный). С начала года к 20 января рост цен составил 0,92%.

Из данных за 20 дней января этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 20 января ускорилась до 10,04% с 9,87% на 13 января (9,52% на конец декабря), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ).

Как отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов, рынок акций РФ в среду продолжил рост, несмотря на продолжение укрепление рубля. Ключевое влияние на котировки продолжает оказывать геополитика. После закрытия основных торгов на Мосбирже Росстат опубликовал еженедельные цифры по инфляции, которые будут отыгрываться на вечерних торгах. В части корпоративных событий на рынке в ближайшие дни ожидается некоторое затишье, полноценная публикация годовых отчетов начнется в феврале, а заседание Банка России состоится 14 февраля.

Акции "НОВАТЭКа" вошли в лидеры роста на новостях о том, что в Евросоюзе не смогли согласовать санкции против российского СПГ. Рост цен на золото к историческим уровням (текущая цена составляет $2768 за унцию) способствовал росту капитализации золотодобывающих компаний. Банк "Санкт-Петербург" в 2024 году увеличил чистую прибыль по РСБУ на 11,4%, а рентабельность капитала (ROE) за период составила 28,2%. Новости о росте выработки электроэнергии "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) на 4,9% в 2024 году умеренно позитивно сказались на капитализации компании (+1,8%).

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев, индекс МосБиржи рос на протяжении всего дня, став еще ближе к круглому рубежу 3000 пунктов. Темпы укрепления рубля немного снизились, а цены на нефть Brent приостановили снижение у отметки $79 за баррель.

На внешних рынках отмечалось снижение китайских индексов после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что может ввести дополнительную 10%-ную пошлину на китайские товары уже в следующем месяце. В четверг в США будет опубликован недельный отчет по числу первичных заявок на получение пособий по безработице, в еврозоне выйдет индекс доверия потребителей. В швейцарском Давосе продолжится Всемирный экономический форум. На российском рынке важных событий или публикаций не ожидается.

"В четверг инвесторы могут отыгрывать свежие данные Росстата по недельному росту потребительских цен. Прогноз по индексу МосБиржи на 23 января - 2875-3000 пунктов", - считает эксперт.

На валютном рынке локальную поддержку рублю обеспечивает приближение пика налогового периода - экспортеры в эти дни продают дополнительные объемы валюты, чтобы аккумулировать рубли для фискальных платежей. При этом спрос на инвалюту со стороны импортеров сократился после сезонных пиков. Снижение экспорта российской нефти из-за недавно введенных санкций может отразиться на курсовой динамике позже, в феврале, а в ближайшие дни можно ожидать юань на уровне 13,3-13,7 рубля, доллар - 98-101 руб./$1, заключил Шепелев.

По оценке эксперта "БКС МИ" Людмилы Рокотянской, техническая картина в нефти указывает на высокую вероятность спуска Brent в область $77,57-78 за баррель. Вечером выйдут данные Американского института нефти о недельном изменении коммерческих запасов нефти в США. Президент США Дональд Трамп заявил, что может ввести дополнительную 10%-ную пошлину на китайские товары уже в следующем месяце, также он пригрозил новыми тарифами ЕС, Канаде и Мексике. Угроза пошлин провоцирует рост спроса на канадскую нефть со стороны покупателей из США.

Для выполнения обещания по предельному заполнению стратегического резерва США Трампу нужно, чтобы законодатели одобрили покупку нефти на сумму $24,3 млрд. По состоянию на 17 января стратегический нефтяной резерв США составлял 394,6 млн баррелей - порядка 55% от его максимальной емкости в 714 млн баррелей. По расчетам Американского института нефти, на максимальное заполнение резерва уйдет как минимум 19 месяцев, отметила Рокотянская.

Трамп также отменил ряд запретов на новую разработку шельфовых нефтяных и газовых месторождений, которые были введены бывшим президентом США Джо Байденом. Некоторые эксперты утверждают, что юридический статус таких действий является спорным, добавила аналитик.

По оценке руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, рынок акций РФ вырос в преддверии выхода данных Росстата по инфляции. Свежие цифры вновь указывают на ускорение инфляции, что может стать разочарованием для инвесторов и вылиться в уход индекса МосБиржи ниже 2900 пунктов, считает аналитик.

По оценке аналитика ФГ "Финам" Гордея Смирнова, мировые рынки растут, поскольку инвесторов успокоила более мягкая, чем ожидалось, риторика Трампа по поводу введения новых торговых пошлин. Республиканец не стал вводить их в первый день своего президентства, но анонсировал возможность введения 25%-ных тарифов на импорт из Канады и Мексики в начале февраля, если эти страны не остановят нелегальную миграцию и поставки фентанила в США. В ответ канадский премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что Канада примет зеркальные меры в случае введения американских пошлин.

Глава ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что Европа должна быть готова к новым американским торговым пошлинам. При этом она предположила, что тарифы Трампа, скорее всего, будут носить выборочный характер.

Индекс МосБиржи продолжает движение вблизи 200-дневной скользящей средней. Ближайшим препятствием на пути роста является уровень сопротивления около 2970 пунктов, считает Смирнов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ в среду вырос в надежде на улучшение геополитической обстановки.

Бумаги угольных компаний выросли на фоне новостей об обсуждении властями РФ развития и поддержки угольной отрасли и строительства. VK в среду намерен завершить принудительную конвертацию своих расписок. Кроме того, Skillbox (образовательный проект VK), IPO которого планирует провести VK, объявил о завершении своей редомициляции с Кипра в РФ. Акции "НОВАТЭКа" выросли на фоне сообщений о неспособности ЕС согласовать санкции против российского СПГ и увеличении импорта ресурса из России.

На западных фондовых площадках в среду продолжались покупки. Инвесторы верят в стабильное состояние крупнейших развитых экономик, надеясь на смягчение политики центральных банков и постепенное введение торговых пошлин со стороны США. Неделя в целом при этом не богата на макроэкономические данные и дает возможность участникам оценить различные заявления Трампа. Российский рынок к концу дня находился в уверенном "плюсе", сохраняя геополитический оптимизм, несмотря на предупреждения Трампа о рисках новых санкций при неспособности сторон достигнуть соглашения по украинскому конфликту. Индекс МосБиржи продолжает движение в район 3000 пунктов, а индекс РТС смотрит на 1000 пунктов, считает Кожухова.

В Азии в среду наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 вырос на 1,6%, австралийский ASX Australia - на 0,3%, южнокорейский Kospi - на 1,2%, китайский Shanghai Composite просел на 0,9%, гонконгский Hang Seng потерял 1,6%), в Европе динамика смешанная (индексы CAC 40, DAX выросли на 0,5-0,9%, британский FTSE просел на 0,3%), растут США (индексы к 18:50 МСК выросли на 0,1-1,5% во главе с Nasdaq).

Президент США Трамп заявил во вторник, что намерен ввести дополнительные пошлины на китайский импорт в размере 10%. Они могут вступить в силу 1 февраля. Трамп также предупредил о возможном повышении пошлин на европейские товары, поскольку торговый дефицит с Евросоюзом составляет $350 млрд.

Индекс потребительского доверия в Южной Корее вырос в январе до 91,2 пункта по сравнению с 88,2 пункта месяцем ранее, по данным Банка Кореи. Аналитики в среднем прогнозировали подъем до 90 пунктов, по данным Trading Economics. Между тем инфляционные ожидания населения на следующий год остались на уровне 2,8%, на три и пять лет - 2,6%.

На нефтяном рынке цены к вечеру в среду пытаются стабилизироваться после снижения.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $79,3 за баррель (+0,01% и -1,1% во вторник), мартовская цена фьючерса на WTI - $75,86 за баррель (+0,04% и -2% во вторник к уровню пятницы).

Трейдеры оценивают заявления президента США Трампа о том, что его команда рассматривает введение 1 февраля 10%-ных пошлин на импорт из Китая, одного из крупнейших потребителей нефти. Трамп также пообещал нарастить добычу нефти и наполнить стратегический нефтяной резерв США.

Поддержку котировкам продолжают оказывать перебои в цепочках поставок в связи с недавними американскими санкциями в отношении России, пишет Trading Economics.

Кроме того, во вторник на американское побережье Мексиканского залива обрушилась снежная буря, а добыча нефти в Северной Дакоте, по данным властей, сократилась на 130-160 тыс. баррелей в сутки.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "ТНС энерго Ярославль" (MOEX: YRSB) (+21,8% и +18,1% "префы"), ПАО "ТНС энерго Кубань" (MOEX: KBSB) (+21%), ПАО "ТНС Энерго Нижний Новгород" (MOEX: NNSB) (+15,2% и +21,8% "префы"), ПАО "ТНС Энерго Ростов-на-Дону" (MOEX: RTSB) (+9,8% и +21,9% "префы"), ПАО "ТНС Энерго" (MOEX: TNSE) (+9%), "Саратовэнерго" (MOEX: SARE) (+8,7%), "ИК Русс-Инвест" (MOEX: RUSI) (+7,5%), ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" (MOEX: MRSB) (+7,5%), ПАО "Европейская электротехника" (MOEX: EELT) (+6,9%).

Снизились акции ПАО "ТНС Энерго Марий эл" (MOEX: MISB) (-2%), "Группы ЛСР" (MOEX: LSRG) (-1,7%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 93,13 млрд рублей (из них 9,04 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 8,57 млрд рублей на бумаги ГК "Самолет" и 7,3 млрд рублей на акции "Т-Технологии").

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