Рубль в среду умеренно подрос в паре с юанем на подготовке экспортеров к налоговым выплатам января

Москва. 22 января. Юань подешевел на Московской бирже по итогам торгов в среду, рубль укрепился в рамках подготовки экспортеров к налоговым выплатам января. Единый день уплаты налогов приходится на следующий вторник, 28 января, когда в бюджет будут перечислены страховые взносы, НДС, НДПИ, акцизы и налог на прибыль.

Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 13,5415 руб., что на 4,15 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 23 января на 1,6478 рубля, до 98,2804 руб./$1, и уменьшил курс евро на 4,37 копейки, до 103,2419 руб./EUR1.

"Рубль в среду немного подорожал в паре с юанем, сумел вплотную приблизиться к максимальным уровням декабря 2024 года. Его укрепление продолжилось четвертый день подряд благодаря нескольким позитивным факторам. Во-первых, участники рынка надеются на мирное и скорое разрешение российско-украинского конфликта и в этой связи ждут встречи между президентами России и США. Отметим, что к сегодняшнему дню известно, что и Владимир Путин, и Дональд Трамп подтвердили готовность к переговорам. Другим позитивным фактором для рубля является подготовка компаний-экспортеров к первым налоговым выплатам этого года. Единый день уплаты налогов января приходится на начало следующей недели, в связи с чем на рынке наблюдается увеличение предложения валюты со стороны экспортеров", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник отдела доверительного управления компании "КСП Капитал УА" Дмитрий Хомяков.

Цены на нефть перешли к умеренному снижению вечером в среду.

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск понизилась на 0,29%, до $79,06 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на март на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) подешевели к указанному времени на 0,4%, до $75,5 за баррель.

Трейдеры внимательно следят за мерами, которые предпримет президент США Дональд Трамп в первые дни после вступления в должность. Ранее он подтвердил намерение ввести 25%-ные пошлины на импорт из Канады и Мексики, а также пригрозил ввести 10%-ные пошлины на китайский импорт. Также Трамп пообещал нарастить добычу нефти и наполнить стратегический нефтяной резерв, а также объявил чрезвычайную ситуацию в энергетике, отменив ограничения на бурение в прибрежных водах.

Падение цен на нефть сдерживают погодные условия в США. Как сообщалось, во вторник на американское побережье Мексиканского залива обрушилась снежная буря, а в Северной Дакоте из-за неблагоприятных погодных условий добыча нефти сократилась на 130-160 тыс. баррелей в сутки.

Цена Brent может снизиться к уровням начала года - $75 за баррель, полагает аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Екатерина Крылова.

"Нефтяной рынок пока оценивает заявления Трампа после инаугурации. Новый президент США сообщил о планах нарастить добычу нефти в стране и восполнять ее стратегический запас, - отмечает эксперт. - Это было ожидаемо и в целом укладывается в логику постепенного перехода рынка к профициту. Нивелировать эффект от реализации планов Трампа частично могут недавно введенные санкции против российского нефтегаза, которые устранят с рынка примерно 0,4-0,5 млн барр. в день".

Также, по мнению Крыловой, важно, что Трамп рассматривает введение 10%-ных пошлин на импорт из Китая уже с 1 февраля. Начало торговой войны ударит по и так слабой экономике Китая, а значит, снизит потребление нефти в стране, подчеркивает аналитик.

"В целом настроения на нефтяном рынке скорее негативные. Мы видим риски, что цена Brent может снизиться к уровням начала года - $75 за баррель", - указывает Крылова.

Ставки межбанковского кредитного рынка преимущественно повысились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 21 января поднялась на 10 базисных пунктов - до 21,18% годовых.

Срочная версия RUONIA на один месяц в среду осталась на прежнем уровне - 20,8% годовых, версия на три месяца повысилась на 3 базисных пункта, до 21,19% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев прибавила также 3 базисных пункта относительно предыдущего торгового дня и в среду составила 20,26% годовых.