Цены евробондов РФ в среду продемонстрировали боковую динамику на фоне незначительных изменений UST

Москва. 22 января. Котировки российских суверенных еврооблигаций в среду продемонстрировали боковую динамику на фоне незначительных ценовых изменений американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов практически не изменились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 70,04% от номинала (их доходность также не изменилась, составив 9,16% годовых). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году также не продемонстрировал ярко выраженной динамики - его котировки остались на уровне 30,94% от номинала (доходность - 16,86% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился всего на 1 базисный пункт). Облигации с погашением в 2042 году выросли в цене за день всего на 1 базисный пункт - до 67,02% от номинала (доходность не изменилась, составив 9,41% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году подорожали за день всего на 1 базисный пункт, до 71,57% от номинала (их доходность выросла на 6 базисных пунктов - до 30,81% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году выросли в цене также на 1 базисный пункт, подорожав до 68,15% от номинала (доходность увеличилась на 1,5 базисного пункта, составив 20,82% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году подорожали на 2 базисных пункта, составив 66,71% от номинала (доходность увеличилась на 1 базисный пункт - до 15,26% годовых). В свою очередь стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году осталась на уровне предыдущего дня - 66,86% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 22 января была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries в среду демонстрируют боковую динамику.

Глобальные инвесторы оценивают заявления президента США Дональда Трампа, позволяющие предположить, что его политика в торговой сфере будет менее жесткой, чем ожидалось ранее. В частности, Трамп сообщил, что его команда рассматривает введение с 1 февраля 10-процентных пошлин на импорт из Китая. В ходе предвыборной кампании он грозил Пекину пошлинами в 60%. Рынок надеется, что администрация Трампа займет более осторожную позицию в вопросах пошлин, пишет Trading Economics. Это может способствовать снижению инфляционных рисков.