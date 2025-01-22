22 января 2025 года 18:56
Цены евробондов РФ в среду продемонстрировали боковую динамику на фоне незначительных изменений UST
Москва. 22 января. Котировки российских суверенных еврооблигаций в среду продемонстрировали боковую динамику на фоне незначительных ценовых изменений американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов практически не изменились.
Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 70,04% от номинала (их доходность также не изменилась, составив 9,16% годовых). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году также не продемонстрировал ярко выраженной динамики - его котировки остались на уровне 30,94% от номинала (доходность - 16,86% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился всего на 1 базисный пункт). Облигации с погашением в 2042 году выросли в цене за день всего на 1 базисный пункт - до 67,02% от номинала (доходность не изменилась, составив 9,41% годовых).
Евробонды РФ с погашением в 2026 году подорожали за день всего на 1 базисный пункт, до 71,57% от номинала (их доходность выросла на 6 базисных пунктов - до 30,81% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году выросли в цене также на 1 базисный пункт, подорожав до 68,15% от номинала (доходность увеличилась на 1,5 базисного пункта, составив 20,82% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году подорожали на 2 базисных пункта, составив 66,71% от номинала (доходность увеличилась на 1 базисный пункт - до 15,26% годовых). В свою очередь стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году осталась на уровне предыдущего дня - 66,86% от номинала.
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 22 января была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries в среду демонстрируют боковую динамику.
Глобальные инвесторы оценивают заявления президента США Дональда Трампа, позволяющие предположить, что его политика в торговой сфере будет менее жесткой, чем ожидалось ранее. В частности, Трамп сообщил, что его команда рассматривает введение с 1 февраля 10-процентных пошлин на импорт из Китая. В ходе предвыборной кампании он грозил Пекину пошлинами в 60%. Рынок надеется, что администрация Трампа займет более осторожную позицию в вопросах пошлин, пишет Trading Economics. Это может способствовать снижению инфляционных рисков.
Опубликовано: /Финмаркет/
.
23 января 2025 года 10:46
Рубль сохраняет шансы на еще небольшое укрепление по отношению к юаню, говорится в материале аналитиков инвестиционной компании "Алор Брокер".
"Пара юань/рубль в среду начала тестировать поддержку 13,5 руб. за юань, но пробить ее сходу не удалось. Ждем повторения попытки, которая может оказаться... читать дальше
.
23 января 2025 года 10:26
декс Мосбиржи может остаться в диапазоне 2900-2950 пунктов на торгах четверга в ожидании новых вводных, полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.
Также эксперт отмечает, что вероятно сохранение консолидационных настроений в ключевых... читать дальше
.
23 января 2025 года 10:05
Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций банка "Санкт-Петербург", говорится в материале старшего аналитика Ольги Найденовой.
"Мы позитивно оцениваем опубликованные предварительные результаты эмитента за 2023 год по РСБУ, оказавшиеся лучше наших ожиданий (наша оценка... читать дальше
.
23 января 2025 года 09:47
Риски продолжения коррекции вниз индекса RGBI пока сохраняются, факторов для возвращения к росту котировок госбумаг нет, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич.
"Данные по ускорению инфляции (с 14 по 20 января составила 0,25%, в... читать дальше
.
23 января 2025 года 09:39
Москва. 23 января. Котировки рублевых корпоблигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе сохраняющихся геополитических рисков, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА". читать дальше
.
23 января 2025 года 09:31
Вероятность достижения золотом исторического пика на уровне $2790 за тройскую унцию высокая, говорится в материале аналитика Михаила Зельцера на портале БКС Экспресс.
"Драгметалл консолидируется над отметкой $2750 за тройскую унцию, зимний боковик прорван вверх, вероятность достижения... читать дальше
.
23 января 2025 года 09:14
алитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:
- число недельных обращений за пособиями по безработице в США;
- выступление президента США Дональда Трампа;
- отчет Минэнерго США по запасам нефти и... читать дальше
.
22 января 2025 года 19:40
Москва. 22 января. Рынок акций РФ в среду вырос на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры, стабилизации нефти (фьючерс на Brent торгуется выше $79 за баррель), ожиданий свежей статистики по инфляции в РФ и переговоров США и России по урегулированию конфликта вокруг Украины. Индекс МосБиржи превысил 2970 пунктов, обновив на закрытие торгов максимум с конца июля 2024 года; лидерами роста выступили бумаги "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+6,6%) и МКПАО "ВК" (MOEX: VKCO) (+5,4%). читать дальше
.
22 января 2025 года 19:16
Москва. 22 января. Юань подешевел на Московской бирже по итогам торгов в среду, рубль укрепился в рамках подготовки экспортеров к налоговым выплатам января. Единый день уплаты налогов приходится на следующий вторник, 28 января, когда в бюджет будут перечислены страховые взносы, НДС, НДПИ, акцизы и налог на прибыль. читать дальше
.
22 января 2025 года 19:05
Инвестиционная компания "АКБФ" рекомендует покупать обыкновенные акции "НОВАТЭКа" с целевой ценой 1422,93 рубля за бумагу с горизонтом инвестирования 1 год и потенциальной доходностью 38%, сообщается в комментарии аналитиков.
"Существенный рост инвестиционных расходов и высокие издержки, связанные... читать дальше
.
22 января 2025 года 18:39
Возможен рост стоимости акций МКПАО "Лента" до 1400-1500 руб. в среднесрочной перспективе, полагают аналитики "Альфа-Инвестиций".
"Акции "Ленты" с начала декабря выросли на 29%, - отмечают эксперты в комментарии. - В моменте бумаги уверенно растут пятую сессию подряд и выглядят локально... читать дальше
.
22 января 2025 года 18:11
"Финам" сохраняет осторожную оценку перспектив Global X China Semiconductor ETF с прогнозной стоимостью акций на уровне 40,3 гонконгского доллара (HKD) за штуку, что предполагает потенциал снижения 3,3% и рейтинг "держать", сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.
Технологическое... читать дальше
.
22 января 2025 года 17:44
Снижение котировок акций компаний сектора солнечной энергетики и производителей электромобилей на американском фондовом рынке может сохраниться в ближайшие месяцы ввиду усиления неопределенности, инициативы Дональда Трампа оказывают давление на них, говорится в материале аналитика инвестиционной... читать дальше
.
22 января 2025 года 17:13
Котировки акций микрофинансовой организации "Займер" могут вырасти до уровней 170-180 рублей за штуку, полагают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции".
"Эмитент опубликовал операционные результаты за 4К24, которые оказались лучше наших ожиданий. Результаты по МСФО за 2024 год будут... читать дальше
.
22 января 2025 года 16:44
Цены акций Oracle Corp., Charles Schwab Corp. и United Airlines Holdings могут продолжить рост в ближайшее время, считают аналитики инвестиционного банка "Синара".
"Стоимость бумаг Oracle выросла во вторник на 7,2% и растет на премаркете еще на 8,1%: Дональд Трамп заявил во вторник о создании... читать дальше
.