"Финам" сохраняет осторожную оценку Global X China Semiconductor ETF

"Финам" сохраняет осторожную оценку перспектив Global X China Semiconductor ETF с прогнозной стоимостью акций на уровне 40,3 гонконгского доллара (HKD) за штуку, что предполагает потенциал снижения 3,3% и рейтинг "держать", сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

Технологическое противостояние между США и Китаем создает для китайского полупроводникового сектора как возможности, так и риски, констатируют аналитики.

С одной стороны, отмечают эксперты, китайские производители микроэлектроники получили мощный импульс для развития локального производства. Власти Поднебесной активно поддерживают эту стратегию, ограничивая использование американских чипов на государственных предприятиях и предоставляя значительную финансовую помощь местным компаниям.

С другой стороны, указывают в "Финаме", ограничения на доступ к оборудованию для производства передовых чипов будут сдерживать развитие отрасли в ближайшие годы. Успех политики импортозамещения будет зависеть не только от темпов сокращения технологического разрыва между китайскими и американскими производителями, но и от способности китайских компаний обеспечить устойчивый спрос на свою продукцию как на внутреннем, так и на международных рынках.

Global X China Semiconductor ETF - инвестиционный фонд открытого типа, включает компании из Китая и Гонконга, занимающиеся разработкой и производством полупроводниковой продукции.

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