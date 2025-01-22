Рубль днем умеренно подрастает в паре с юанем на подготовке экспортеров к налоговым выплатам января

Москва. 22 января. Юань дешевеет на Московской бирже в ходе дневных торгов в среду, рубль укрепляется в рамках подготовки экспортеров к налоговым выплатам января. Единый день уплаты налогов приходится на следующий вторник, 28 января, когда в бюджет будут перечислены страховые взносы, НДС, НДПИ, акцизы и налог на прибыль.

Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 13,5405 руб., что на 4,25 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск уменьшился относительно закрытия предыдущего торгового дня на 25 копеек, до 100,03 руб./$1; контракт EURRUBF не изменился относительно предыдущего закрытия, оставшись на отметке 104,06 руб./EUR1.

Рубль может продолжить укрепление по отношению к юаню на торгах в среду и протестировать нижнюю границу диапазона 13,4-14,1 руб. за юань, прогнозирует управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы Промсвязьбанка (ПСБ) Денис Попов.

Одновременно во вторник сработало два фактора, констатирует аналитик: активизация продаж экспортеров на фоне приближения периода налоговых выплат, а также спекулятивный спрос на рубль ввиду царящих ожиданий снижения геополитической напряженности.

Сезонный фактор, отмечает Попов, также благоприятствует укреплению рубля, так как первый квартал традиционно характеризуется пониженным спросом на иностранную валюту со стороны импортеров.

"Учитывая комфортность внешнего фона, в среду рубль может продолжить укрепление и протестировать нижнюю границу текущего диапазона (13,4-14,1 руб. за юань), - пишет эксперт ПСБ в обзоре. - Однако среднесрочно потенциал укрепления выглядит ограниченным из-за устойчивого снижения экспорта товаров, которое наблюдается на фоне продолжительной его стагнации. Уже весной, по мере усиления экономической активности, ждем более высокие уровни по курсу юаня - справедливым, по нашим оценкам, является диапазон 14-14,5 руб. за юань".

Рубль вряд ли закрепится ниже отметки 100 руб./$1 - текущий курс является хорошим моментом для покупки валюты, полагает аналитик "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Илья Федоров.

"Резервные активы выросли в декабре на $4,9 млрд из-за сложностей с трансграничными переводами. Часть валютной выручки остается на счетах экспортеров за границей и не поступает на внутренний валютный рынок. Во вторник рубль укрепился ниже 100 руб./$1 из-за кратного увеличения продажи валюты экспортерами в период налоговых платежей. Вероятность закрепления курса ниже 100 руб./$1 низкая. Такой курс - хороший момент для покупки валюты", - пишет эксперт в комментарии.

Цены на нефть умеренно повышаются днем в среду.

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск составляет $79,56 за баррель, что на 0,39% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на 0,4%, до $76,13 за баррель.

Трейдеры оценивают заявления президента США Дональда Трампа о том, что его команда рассматривает введение 1 февраля 10-процентных пошлин на импорт из Китая, одного из крупнейших потребителей нефти. Ранее он также указывал на перспективу введения высоких пошлин в отношении Канады и Мексики.

Трамп также пообещал нарастить добычу нефти и наполнить стратегический нефтяной резерв США.

Поддержку котировкам продолжают оказывать перебои в цепочках поставок в связи с недавними американскими санкциями в отношении России, пишет Trading Economics.

Кроме того, во вторник на американское побережье Мексиканского залива обрушилась снежная буря, из-за чего добыча нефти в Северной Дакоте, по данным властей, сократилась на 130-160 тыс. баррелей в сутки.

Цена Brent может снизиться к уровням начала года - $75 за баррель, полагает аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) (ПСБ) Екатерина Крылова.

"Нефтяной рынок пока оценивает заявления Д.Трампа после инаугурации. Новый президент США сообщил о планах нарастить добычу нефти в стране и восполнять ее стратегический запас, - отмечает эксперт. - Это было ожидаемо и в целом укладывается в логику постепенного перехода рынка к профициту. Нивелировать эффект от реализации планов Трампа частично могут недавно введенные санкции против российского нефтегаза, которые устранят с рынка примерно 0,4-0,5 млн барр. в день".

Также, по мнению Крыловой, важно, что Трамп рассматривает введение 10% пошлин на импорт из Китая уже с 1 февраля. Начало торговой войны ударит по и так слабой экономике Китая, а значит, снизит потребление нефти в стране, подчеркивает аналитик.

"В целом настроения на нефтяном рынке скорее негативные. Мы видим риски, что цена Brent может снизиться к уровням начала года - $75 за баррель", - указывает Крылова.