Снижение цены акций сектора солнечной энергетики и производителей электромобилей в США может сохраниться в ближайшие месяцы - Freedom Finance Global

Снижение котировок акций компаний сектора солнечной энергетики и производителей электромобилей на американском фондовом рынке может сохраниться в ближайшие месяцы ввиду усиления неопределенности, инициативы Дональда Трампа оказывают давление на них, говорится в материале аналитика инвестиционной компании Freedom Finance Global Дмитрия Позднякова.

21 января Белый дом приостановил финансирование Закона о снижении инфляции (IRA), который был принят администрацией Байдена в 2022 году и предполагал выплату к 2032 году до $400 млрд для стимулирования производства и спроса на чистую энергию с целью повышения энергетической безопасности.

"Большая часть указанных средств должна поступить в реальный сектор экономики через налоговые кредиты конечным потребителям и производителям оборудования. Чаще всего речь идет о солнечных панелях и накопителях, которые являются самым востребованным возобновляемым источником энергии. Программы налоговых кредитов в рамках IRA поддерживали инвестиции в зеленую энергетику, одновременно создавая новые рабочие места", - отмечает эксперт.

Приостановка выплат по IRA не является отменой закона или изменением его положений, так как решение по инициативе президента должен утвердить Конгресс, обращает внимание аналитик. В течение 90 дней федеральным агентствам предстоит дать оценку реализованным в рамках закона инициативам и сделать свои предложения по их улучшению, а до тех пор выплаты приостанавливаются. Тем не менее, считает Поздняков, неопределенность для компаний из сектора зеленой энергетики, безусловно, усиливается. Это может привести к задержке ввода в эксплуатацию новых проектов на основе возобновляемых источников энергии.

Также в указе Трампа предусмотрена отмена "мандата на электромобили". "Данную формулировку указ трактует как устранение нормативных барьеров, которые работают в пользу покупки электромобилей вместо авто с ДВС. Это также добавляет неопределенности для производителей электромобилей. IRA предусматривает госсубсидии при покупке нового электромобиля американского производства на сумму до $7,5 тыс., - указывает Поздняков в обзоре. - Однако отмена выплаты этой субсидии также возможна только с одобрения Конгресса. Тот же указ Трампа приостанавливает действие Закона об инвестициях в инфраструктуру и рабочих местах (IIJA), принятого для стимулирования строительства сети зарядных станций для электромобилей".

"Инициативы Трампа в сфере возобновляемой энергетики пока оставляют больше вопросов, чем дают ответов, но энергетическая политика в США явно меняется. И эти изменения оказываются явно не в пользу зеленой энергетики. С начала года акции сектора солнечной энергетики и бумаги производителей электромобилей снижаются. Полагаем, что ввиду усиления неопределенности данный тренд может сохраниться в ближайшие месяцы", - заключает аналитик.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.