Цены акций Oracle, Charles Schwab и United Airlines пока могут продолжить рост - инвестбанк "Синара"

Цены акций Oracle Corp., Charles Schwab Corp. и United Airlines Holdings могут продолжить рост в ближайшее время, считают аналитики инвестиционного банка "Синара".

"Стоимость бумаг Oracle выросла во вторник на 7,2% и растет на премаркете еще на 8,1%: Дональд Трамп заявил во вторник о создании совместного предприятия между OpenAI, Oracle и Softbank, которое на первых порах инвестирует в развитие инфраструктуры искусственного интеллекта в США $100 млрд, а в следующие четыре года увеличит объем финансирования до $500 млрд. Мы считаем, что позитивный для бумаги фон, созданный новостью, пока сохранится", - отмечают эксперты в обзоре.

Результаты Charles Schwab за 4К24 также превзошли ожидания рынка, в связи с чем акции выросли во вторник в цене на 6%, констатируют эксперты инвестбанка. "Ожидаем продолжения роста цены бумаги", - указывают они.

На 3% подорожали во вторник акции еще одного из отчитывавшихся эмитентов - United Airlines. "Велика вероятность, что здесь тоже рост продолжится", - отмечают аналитики.

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