Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Netflix

Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Netflix Inc., сообщается в материале аналитиков.

Бумаги эмитента прибавили на премаркете 15% на фоне сильных результатов за 4К24, констатируют эксперты. В отчетном квартале число платных подписчиков выросло на рекордные 19 млн, превысив 300 млн, выручка - на 16% (до $10,25 млрд) при прогнозе аналитиков в $10,11 млрд, а скорректированная чистая прибыль - вдвое по отношению к 4К23, составив $4,27 на акцию против ожидавшихся $4,20.

"Кроме того, компания на $500 млн повысила свой ориентир по выручке на 2025 год - медианное значение нового диапазона ($43,5-44,5 млрд) соответствует нашим расчетам. Считаем, публикация еще продолжит позитивно влиять на котировки акций Netflix, сохраняем рейтинг "покупать", - указывают аналитики.

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