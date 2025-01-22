Акции ОГК-2 неинтересны для покупок - ПСБ

Акции "ОГК-2" в настоящее время не являются интересными для инвестиций, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Эмитент не раскрывает финансовые результаты с конца 2023 года, поэтому оценка влияния производственных показателей затруднена. В целом результаты за прошлый год оцениваем как сильные - сказалась погода и рост потребления со стороны промышленности. Что касается финансовых результатов, то в текущем году они будут под существенным давлением, так как с конца 2024 года "ОГК-2" перестала получать большую часть платежей по ДПМ. Не считаем акции компании интересными для инвестиций", - пишут эксперты в комментарии.

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