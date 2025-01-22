"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Ленты с целью 1500 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции МКПАО "Лента" с целевой ценой 1500 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 17,27%, стоп-приказ: 1191 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

По мнению аналитиков, покупка сети "Улыбка радуги" дает возможность увеличения доли рынка и позволяет конкурировать с ритейл-гигантами.

"С технической точки зрения цена пытается закрепиться выше среднесрочного уровня сопротивления 1280 руб. При объеме позиции в 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 1191 руб. риск на портфель составит 0,55%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,51", - отмечают в "Финаме".

"Лента" - российская розничная торговая компания, включающая в себя гипермаркеты и супермаркеты под брендом "Лента", а также магазины формата "у дома" под брендом "Монетка" и сеть формата дрогери под брендом "Улыбка радуги".

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