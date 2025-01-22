Цена Brent может снизиться к уровням начала года - $75 за баррель - ПСБ

Цена Brent может снизиться к уровням начала года - $75 за баррель, полагает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова.

"Нефтяной рынок пока оценивает заявления Д. Трампа после инаугурации. Новый президент США сообщил о планах нарастить добычу нефти в стране и восполнять её стратегический запас, - отмечает эксперт. - Это было ожидаемо и в целом укладывается в логику постепенного перехода рынка к профициту. Нивелировать эффект от реализации планов Трампа частично могут недавно введенные санкции против российского нефтегаза, которые устранят с рынка примерно 0,4-0,5 млн барр. в день".

Также, по мнению Крыловой, важно, что Трамп рассматривает введение 10% пошлин на импорт из Китая уже с 1 февраля. Начало торговой войны ударит по и так слабой экономике Китая, а значит, снизит потребление нефти в стране, подчеркивает аналитик.

"В целом настроения на нефтяном рынке скорее негативные. Мы видим риски, что цена Brent может снизиться к уровням начала года - $75 за баррель", - указывает Крылова.

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