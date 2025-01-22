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22 января 2025 года 12:31

Цена золота обладает потенциалом роста до $2790/унц. - "Финам"

Технически в настоящее время нельзя исключать возможность достижения котировками золота исторического максимума - уровня $2790 за тройскую унцию, считает аналитик "Финама" Николай Дудченко.

"Отрицательная корреляция между ценой на золото и индексом DXY в текущем месяце составляет порядка 30% - не так чтобы очень высоко. Вместе с тем, по всей видимости, не очень уверенное поведение доллара в текущем месяце все же может оказывать некоторую поддержку ценам на желтый металл (напомним, что в январе DXY снижается на 0,3%), - пишет эксперт в материале инвесткомпании. - Кроме того, выросла неопределенность на фоне дальнейших действий новой администрации Белого дома, что тоже может подталкивать цену наверх. Не стоит также забывать, что с 28 января стартует празднование китайского Нового года, а значит, спрос на металл со стороны Поднебесной может увеличиться".

Согласно математической модели GRAM от World Gold Council, отмечает Дудченко, наибольший положительный вклад в поведение цены на золото в настоящее время вносит как раз ситуация с долларом на Foreign Exchange, а также фактор высокой аллокации в золотые ETF, учитывающий также открытый интерес в позициях трейдеров на COMEX. Другими словами, констатирует он, в текущем движении цены пока что может быть высока спекулятивная составляющая.

"Технически, учитывая пробой отметки $2725 за тройскую унцию, теперь нельзя исключать возможность достижения ценой уровня $2790, то есть выхода цены к своим историческим максимумам", - заключает аналитик "Финама".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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Ключевые слова:    МИР-ЗОЛОТО-ПРОГНОЗ


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