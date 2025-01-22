Рынок акций РФ утром консолидируется при смешанной динамике "фишек", индекс МосБиржи топчется вокруг 2930п

Москва. 22 января. Рынок акций РФ утром в среду консолидируется при смешанной динамике цен blue chips на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок, просевшей нефти (фьючерс на Brent торгуется у $79 за баррель) и ожиданий переговоров США и России по урегулированию конфликта вокруг Украины. Индекс МосБиржи топчется вокруг отметки 2930 пунктов.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2927,84 пункта (-0,2%), индекс РТС - 923 пункта (-0,2%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 2,9%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 22 января, составляет 99,9282 руб. (-2,03 рубля).

Подешевели акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,4%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,1%), бумаги "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,9%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,8%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,8%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-0,8%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,7%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,7%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,6%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,6%), "Т-Технологии" (MOEX: T) (-0,6%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,5%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,2% и -0,2% "префы"), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,2%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,1%).

Подорожали акции МКПАО "ВК" (MOEX: VKCO) (+2,9%), "Сургутнефтегаза" (+2,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,1%).

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", восходящий тренд на российском рынке сохраняется, при этом волатильность на текущих уровнях также возрастает, так как после недавнего мощного ралли у некоторых участников рынка возникает желание зафиксировать прибыль.

Между тем, уровень 3000 пунктов по индексу МосБиржи является достаточно сильным сопротивлением, и для прорыва вверх нужные весомые аргументы. В среду инвесторы ждут выхода данных Росстата по инфляции, и, если там не будет негативных сюрпризов, вероятен импульс вверх. Тем не менее, сохраняется высокий уровень геополитической и монетарной неопределенности, полагают эксперты.

Аналитики компании "Цифра брокер" ожидают, что в среду рынок акций РФ продолжит консолидацию в диапазоне 2800-3000 пунктов в ожидании новых драйверов, которые могут открыть возможность для преодоления в дальнейшем сопротивления 3000 пунктов.

Цены на нефть продолжают отступать на опасениях увеличения ее добычи и экспорта из США при администрации Трампа. В период его предыдущего президентства в 2017-2021 годов в США наблюдался существенный рост добычи нефти - с 9,4 млн б/с до 12,3 млн б/с. Тенденция к наращиванию добычи сохранялась в последующих годах, а прогнозы энергетических организаций на 2025 год также закладывают рост предложения со стороны поставщиков вне ОПЕК+ (США, в первую очередь), поэтому нефтяные котировки в ближайшее время могут находиться под давлением, пока не появятся новые вводные, отмечают эксперты.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, российский рынок сохраняет общий оптимистичный настрой. Президент США Трамп пригрозил РФ новыми санкциями, если президент России Владимир Путин откажется от переговоров по Украине.

Трамп также подтвердил готовность ввести торговые пошлины против Китая, Канады и Мексики уже с февраля. Размер предложенных Трампом пошлин в отношении Китая значительно меньше, чем предполагалось изначально, но все же предполагает усиление торговой напряженности между странами.

Рынок акций РФ пытается реагировать на риторику Трампа в отношении украинского конфликта, которая постепенно становится более жесткой и, в частности, теперь предполагает возможность введения новых санкций против РФ в случае отказа Путина от переговоров или условий потенциальной сделки. Акции реагируют на заявления нового американского президента волатильно, но пытаются сохранить общий оптимистичный настрой, констатирует Кожухова.

По оценке начальника отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгения Локтюхова, инерция к росту рынка акций РФ в среду может сохраниться.

Накануне торги на рынке прошли при повышенной волатильности: в первой половине дня индекс опускался ниже 2890 пунктов, а далее активизировались покупатели, вернувшие индекс в "плюс" - на вечерней сессии индекс превысил 2940 пунктов, отыграв более половины отката начала недели.

"Мы ждем, что в ближайшее время индекс МосБиржи сможет сохранять инерцию к росту, целью которого видится область 3060-3090 пунктов. В среду целевым диапазоном по индексу может выступить 2930-3000 пунктов", - считает Локтюхов.

В США индексы акций накануне выросли на 0,6-1,2% во главе с Dow Jones. В понедельник торги в Штатах не проводились из-за государственного праздника, и это дало рынку возможность спокойно оценить заявления президента США Дональда Трампа, сделанные им во время инаугурации.

В частности, Трамп объявил, что введет 25%-ю пошлину на ввоз товаров из Мексики и Канады с 1 февраля, но воздержался от новых обещаний поднять пошлины для Китая. Также Трамп подтвердил планы наращивать объемы добычи нефти.

В Азии в среду наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 вырос на 1,6%, австралийский ASX Australia - на 0,3%, южнокорейский Kospi - на 1,2%, китайский Shanghai Composite просел на 0,9%, гонконгский Hang Seng потерял 1,8%), также нет единого вектора в Европе (индексы FTSE, CAC40 просели на 0,1-0,2%, немецкий DAX вырос на 0,6%), но "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,02-0,7%).

Президент США Трамп заявил во вторник, что намерен ввести дополнительные пошлины на китайский импорт в размере 10%. Они могут вступить в силу 1 февраля. Трамп также предупредил о возможном повышении пошлин на европейские товары, поскольку торговый дефицит с Евросоюзом составляет $350 млрд.

Индекс потребительского доверия в Южной Корее вырос в январе до 91,2 пункта по сравнению с 88,2 пункта месяцем ранее, по данным Банка Кореи. Аналитики в среднем прогнозировали подъем до 90 пунктов, по данным Trading Economics. Между тем инфляционные ожидания населения на следующий год остались на уровне 2,8%, на три и пять лет - 2,6%.

На нефтяном рынке цены утром в среду продолжают сползать вниз из-за опасений сокращения спроса со стороны Китая.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $79,03 за баррель (-0,3% и -1,1% во вторник), мартовская цена фьючерса на WTI - $75,41 за баррель (-0,6% и -2% во вторник к уровню пятницы).

Трейдеры оценивают заявления президента США Трампа о том, что его команда рассматривает введение 1 февраля 10-процентных пошлин на импорт из Китая, одного из крупнейших потребителей нефти. Трамп также пообещал нарастить добычу нефти и наполнить стратегический нефтяной резерв США.

Поддержку котировкам продолжают оказывать перебои в цепочках поставок в связи с недавними американскими санкциями в отношении России, пишет Trading Economics.

Кроме того, во вторник на американское побережье Мексиканского залива обрушилась снежная буря, из-за чего добыча нефти в Северной Дакоте, по данным властей, сократилась на 130-160 тыс. баррелей в сутки.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции "Магаданэнерго" (MOEX: MAGE) (-3,1%), ПАО "ТНС Энерго Марий эл" (MOEX: MISB) (-2,1%).

Выросли акции ПАО "ТНС Энерго Нижний Новгород" (MOEX: NNSB) (+11% и +16,4% "префы"), ПАО "ТНС Энерго Ростов-на-Дону" (MOEX: RTSB) (+9,8% и +19% "префы"), ПАО "Артген" (MOEX: ABIO) (+4,5%), ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (+4,3% и +7,6% "префы"), ПАО "ММЦБ" (MOEX: GEMA) (+3,6%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 18,57 млрд рублей (из них 2,94 млрд рублей пришлось на акции ГК "Самолет" (MOEX: SMLT), 1,8 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 1,73 млрд рублей на акции ПАО "Полюс").

рк вч

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